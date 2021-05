Farasis Energy und Geely Technology gründen Joint-Venture

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Frickenhausen bei Stuttgart, Deutschland / Ganzhou, China (ots) - Batteriehersteller Farasis Energy und Automobilkonzern Geely Technology unterzeichnen Vertrag für gemeinsames Joint Venture zur Entwicklung und Produktion von Lithium-Ionen Batteriesystemen mit einer Kapazität von 120 GWh pro JahrDer Batteriehersteller Farasis Energy und der chinesische Automobilkonzern Geely Technology gründen ein Joint-Venture zur Forschung und Entwicklung sowie Produktion und Vertrieb von Lithium-Ionen-Energiespeichersystemen für Elektro-Fahrzeuge sowie weiterer Energiespeicheranwendungen. Geely Technologies und seine Tochtergesellschaften sowie Geely Commercial Vehicle Group wollen damit mindestens 80 Prozent Ihres Batteriebedarfs decken. Das Grundkapital des Gemeinschaftsunternehmens beträgt 1 Milliarde Yuan (ca. 127 Millionen Euro). Der Vertrag wurde am 17. Mai 2021 unterzeichnet.Bereits im Dezember 2020 hatten beide Unternehmen eine strategische Vereinbarung zur Gründung eines Joint Ventures mit einer kombinierten jährlichen Fertigungskapazität für Lithium-Ionen-Batterien von 120 GWh pro Jahr vereinbart. Die Arbeiten am ersten Bauabschnitt mit einer Kapazität von 20 GWh beginnen dieses Jahr.Durch die Bündelung ihrer Kompetenzen bauen Farasis Energy und Geely Technology ihr jeweiliges unternehmerisches und technologisches Potenzial weiter aus und stärken ihre Wettbewerbsfähigkeit im Bereich der E-Mobilität. Das Joint Venture ist ein weiterer Schritt von Farasis Energy, die eigenen Aktivitäten in den nationalen und internationalen Märkten zu intensivieren und die mittel- und langfristigen Ziele des strategischen Entwicklungsplans zu erreichen.Über Farasis EnergyFarasis Energy ist ein Entwickler und Produzent von Lithium-Ionen-Batterietechnologie für die Elektromobilität und weitere Anwendungen der Stromspeicherung. Das 2002 in Kalifornien gegründet Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 4.000 Mitarbeiter weltweit und betreibt Forschungs- und Entwicklungszentren in China, Deutschland und den USA. Derzeit gibt es zwei Produktionsstätten in Ganzhou und Zhenjiang (China). Weitere globale Produktionsstandorte auch außerhalb Chinas sind in Vorbereitung. Die europäische Tochter Farasis Energy Europe GmbH hat ihren Sitz in Frickenhausen bei Stuttgart.Pressekontakt:PressekontaktPressestelle Farasis Energy Europec/o zeron GmbH / Agentur für PR & ContentMaren Henke+ 49 211 / 8 89 21 50 - 11m.henke@zeron.deOriginal-Content von: Farasis Energy Europe GmbH, übermittelt durch news aktuell