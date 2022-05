Faraday Copper-Aktie: Unternehmen mit klarem Fahrplan für 2022!

Auf Wochensicht stürzte die Aktie bereits um 14,6 % ab. Der Abverkauf der Faraday Copper-Aktie hat jedoch keine unternehmensspezifischen Gründe. Vielmehr wurde die Aktie von dem Abverkaufsstrudel am gesamten Aktienmarkt mitgerissen. Aktien in 2022 unter Druck Die Aussichten für die globalen Aktienmärkte sind aktuell alles andere als rosig. Die FED ist bestrebt, die hohen Inflationsraten in den USA mit stark… Hier weiterlesen