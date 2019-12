Far East Smarter Energy: Tut sie es schon wieder?

Für die Aktie Far East Smarter Energy aus dem Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung" wird an der heimatlichen Börse Shanghai am 04.12.2019, 09:53 Uhr, ein Kurs von 4.99 CNH geführt.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Far East Smarter Energy entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,05 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Far East Smarter Energy damit 28,55 Prozent über dem Durchschnitt (-21,5 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -21,83 Prozent. Far East Smarter Energy liegt aktuell 28,88 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Far East Smarter Energy aktuell 0,79. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,32 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung". Far East Smarter Energy bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Far East Smarter Energy liegt mit einem Wert von 63,13 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Elektrische Ausrüstung" von 0, Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".