Far East Smarter Energy: Wie ist das denn jetzt passiert?

An der Heimatbörse Shanghai notiert Far East Smarter Energy per 15.06.2020, 09:15 Uhr bei 4.04 CNH. Far East Smarter Energy zählt zum Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Far East Smarter Energy einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Far East Smarter Energy jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 56,83 liegt Far East Smarter Energy auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Hold"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0,29 Prozent liegt Far East Smarter Energy 1,9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,2. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Far East Smarter Energy erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -9,31 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche sind im Durchschnitt um -17,81 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +8,5 Prozent im Branchenvergleich für Far East Smarter Energy bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -17,93 Prozent im letzten Jahr. Far East Smarter Energy lag 8,62 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.