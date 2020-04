Far East Orchard: Es wird immer turbulenter!

Der Kurs der Aktie Far East Orchard steht am 18.04.2020, 02:00 Uhr an der heimatlichen Börse Singapore bei 1 SGD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Far East Orchard auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Far East Orchard erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -18,24 Prozent. Ähnliche Aktien aus der ""-Branche sind im Durchschnitt um -2,34 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -15,91 Prozent im Branchenvergleich für Far East Orchard bedeutet. Der ""-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -2,34 Prozent im letzten Jahr. Far East Orchard lag 15,91 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Far East Orchard verläuft aktuell bei 1,15 SGD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 1 SGD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -13,04 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 1,07 SGD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Far East Orchard-Aktie der aktuellen Differenz von -6,54 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Far East Orchard. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.