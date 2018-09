Far East Horizon: Bitte unbedingt beachten!

An der Börse Hong Kong schloss die Far East Horizon-Aktie am 14.09.2018 mit dem Kurs von 7,19 HKD. Die Far East Horizon-Aktie wird dem Segment "Spezialisierte Finanzen" zugeordnet.

Unser Analystenteam hat Far East Horizon auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 4,17 % ist Far East Horizon im Vergleich zum Branchendurchschnitt Specialty Finance (4,93 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,76 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt Far East Horizon mit einer Rendite von 8,9 Prozent mehr als 2 Prozent darunter. Die "Specialty Finance"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 9,85 Prozent. Auch hier liegt Far East Horizon mit 0,94 Prozent darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Far East Horizon mit einem Wert von 6,7 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Specialty Finance" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 26,32 , womit sich ein Abstand von 75 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.