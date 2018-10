Far East Consortium: Das kann keiner glauben

Der Far East Consortium-Schlusskurs wurde am 03.10.2018 an der Heimatbörse Hong Kong mit 3,99 HKD festgestellt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Far East Consortium auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Far East Consortium liegt bei einem Wert von 5,66. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Real Estate" (KGV von 29,62) unter dem Durschschnitt (ca. 81 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Far East Consortium damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Die Stimmung lag in den vergangenen 14 Tagen im Mittel und hatte weder signifikante positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Far East Consortium. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 5,61 Prozent liegt Far East Consortium 1,51 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Real Estate" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4,1. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Buy"-Bewertung.