FarEye geht Partnerschaft mit Blue Yonder für verbesserte logistische Ausführung, Zusammenarbeit und Visibilität ein

London und Singapur (ots/PRNewswire) - FarEye, die führende prädiktive SaaS-Logistikplattform für die Prognose, Planung, Verwaltung und Optimierung von Lieferketten, hat ihre Partnerschaft mit Blue Yonder, ein führender Anbieter einer digitalen Fulfilment-Plattform, angekündigt.Die Partnerschaft ermöglicht globalen Unternehmen, die nahtlose Interoperabilität zwischen überholten Infrastrukturen und modernen Lieferketten bzw. Logistik-Tools. Die zusammengelegten Kompetenzen der beiden Organisationen ermöglichen die prädiktive Visibilität und Echtzeit-Visibilität (https://www.get fareye.com/visibility-eta?utm_source=mail&utm_medium=PR&utm_campaign=FEBYPR) von Lieferketten in den Bereichen Fertigung, Einzelhandelsdistribution, Logistik und E-Commerce.Die gemeinsame Lösung ist über die Plattform LuminateTM von Blue Yonder verfügbar. Die Luminate-Plattform läuft über Microsoft Azure und kombiniert umfangreiche interne und externe Daten der digitalen Lieferketten-Ressourcen von Kunden, um intelligentere, umsetzbarere Geschäftsentscheidungen zu treffen, die auf künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) basieren.Die Visibilitätsplattform, Spediteurbibliothek und dynamische Lösung für Last-Mile-Routing (https://www.getfareye.com/last-mile-delivery?utm_source=mail& utm_medium=PR&utm_campaign=FEBYPR) von FarEye ergänzen die Luminate-Plattform und Transportmanagement-Kompetenzen von Blue Yonder, um branchenführende Lösungen für Herausforderungen in der End-to-End-Logistik zu bieten. Die Kombination wird Unternehmen helfen, sich in diesem kundenfokussierten Zeitalter durch außergewöhnliche Liefererfahrungen und effizienten Warenverkehr im B2C- und B2B-Bereich zu behaupten."Weltweit werden etwa 30 % der Logistikkosten aufgewendet, um Ineffizienzen zu beseitigen. Dadurch können 1.000 Milliarden USD eingespart werden. Gemeinsam möchten FarEye und Blue Yonder diesen Markt erschließen. Durch ihr gemeinsames Angebot sollen der 'Undurchsichtigkeit' in der Lieferlogistik ein Ende gesetzt sowie eine außergewöhnliche Last-Mile-Kundenerfahrung geboten werden", so Kushal Nahata (https://www.linkedin.com/in/kushalnahata/?utm_source=mail&utm_medium=PR& utm_campaign=FEBYPR) , CEO von FarEye.Informationen zu FarEyeFarEye ist eine SaaS-Logistikplattform für die Ausführung von Warenbewegungen und prädiktive Visibilität. Sie ermöglicht Unternehmen die Orchestrierung, Verfolgung und Optimierung ihrer logistischen Abläufe. FarEye erhielt über 12 Gartner-Erwähnungen und ermöglicht mehr als 150 Unternehmen in über 20 Ländern sich in diesem kundenfokussierten Zeitalter durch eine außergewöhnliche Liefererfahrung und effizienten Warenverkehr im B2C- und B2B-Bereich zu behaupten.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1198239/FarEye_Logo.jpgPressekontakt:Sonali ChakravortySonali.chakravorty@kaizzencomm.com+91-9911813131Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127693/4639129OTS: FarEyeOriginal-Content von: FarEye, übermittelt durch news aktuell