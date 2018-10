Fantissima - eine neue Dimension von Abendentertainment / Die Dinnershow im Phantasialand ist mit großem Erfolg in die 15. Spielzeit gestartet

Brühl (ots) -Fantissima, die Dinnershow im Phantasialand, ist unterbegeistertem Applaus in die 15. Spielzeit gestartet. Mit einemfaszinierenden neuen Showeffekt - dem Tisch-Mapping - und einemerstklassigen veganen Gourmet-Menü geht Deutschlands erfolgreichsteDinnershow in dieser Saison künstlerisch wie kulinarisch neue Wege,die sie in eine ganz eigene Dimension von Show- und Genusserlebnisheben.Am 27. September 2018 ist Fantissima in die neue Spielzeitgestartet und fasziniert aufs Neue mit einer unvergleichlichenSymbiose von Entertainment, Ambiente und Kulinarik. Seit ihrenAnfängen hat die Dinnershow im Phantasialand sich in allen Bereichenkonsequent weiterentwickelt und präsentiert sich nun in ihrer 15.Saison als ein Gesamterlebnis, das dem klassischen Genre Dinnershowvollends entwachsen ist.Virtuos inszeniertes ShowerlebnisBereits in den vergangenen Jahren hat sich Fantissima weit vomüblichen Varieté-Stil gelöst und begeistert in der aktuellenSpielzeit noch einmal mehr als virtuos inszeniertes Showerlebnis, dasdie Zuschauer in immer neue Welten eintauchen lässt. Fast wie einFilm oder Musical ist jeder der fünf Showblöcke als eine eigene Storykonzipiert, in der alle Details aufeinander abgestimmt sind: Diehandgefertigten, kunstvoll designten Kostüme. Die detailverliebtenProjektionen auf der imposanten Videokulisse. Die von der Band MelodyMakers und den beiden Sängern live performten Songs vollerLeidenschaft und Charme. Die mitreißenden Choreografien der JB DanceCompany voller tänzerischer Klasse und Vielfalt. Die atemberaubendenShowacts von Pole Artistik über Diabolo-Kunst bis hin zu RobotKontorsion. Gemeinsam verschmelzen sie zu immer neuen Szenarien underzählen immer neue Geschichten - vom künstlerischen Treiben imgeschäftigen Probenstudio, von den dunklen Seiten der Liebe imstylischen Apartment, vom Ringen um Menschlichkeit im futuristischenLabor, vom charmanten Trubel am Filmset der 30er Jahre bis hin zurpompösen Partygesellschaft im neobarocken Ballsaal.Faszination Tisch-MappingErstmals erwartet die Gäste zudem eine ganz neue Dimension vonShowerlebnis: Direkt vor den Augen der Zuschauer lassen charmantinszenierte Filmprojektionen die Tische zur digitalen Bühne werden.Mit dem sogenannten Tisch-Mapping hat eine hochkomplexe undkünstlerisch beeindruckende Technik Einzug ins Fantissima-Theatergehalten, die es so bei keiner anderen Live-Dinnershow gibt. Währenddas Tisch-Mapping bisher vornehmlich als optische Untermalung imgastronomischen Bereich genutzt wurde, ist es bei Fantissima vollendsin die Bühnenshow eingebettet. Die Zuschauer tauchen ein in dieturbulente Welt der "Fantissima Studios" und begleiten einen Filmdrehin den 30er Jahren: auf der Bühne live beim Dreh verschiedenerSzenen, auf dem Tisch virtuell hinter den Kulissen des Studios. DieTisch-Projektionen lassen minutiös getaktet die reale Kunst auf derBühne mit dem digitalen Geschehen auf dem Tisch zu einer gemeinsamenGeschichte verschmelzen - mit viel Humor, charmanten Charakteren,traumhaften Kostümen, gefühlvollen Songs, beeindruckender Artistikund dem Gast mittendrin.Veganer Gourmet-GenussKulinarisch hat Fantissima sich in seiner 15. Spielzeit abermalsneu erfunden - und das gilt nicht nur für das alljährlich neukomponierte Fantissima-Menü. Als einzige deutsche Dinnershowpräsentiert Fantissima in dieser Spielzeit erstmals eineigenständiges veganes Gourmet-Menü. Während man andernorts meisteine vegane Alternative erfragen muss, bietet Fantissima seinenGästen nun stets die Wahl zwischen dem klassischen Fantissima-Menüund dem hochwertigem veganen 4-Gang-Menü. Das vegane Menü ist dabeiwie auch das "reguläre" Menü ein außergewöhnliches Genusserlebnisvoller kulinarischer Kreativität und Raffinesse. Besondere Aromen wieTamarinde oder Adzukibohne erschaffen mit vertrauten Genüssen wieBlumenkohl oder Süßkartoffel ganz neue Geschmackswelten, die dieexquisite Vielfalt der veganen Küche in jedem Gang aufs Neueauskosten. Beide Menüs vereinen heimische Gaumenfreuden genussvollmit asiatischen Einflüssen und heben sich mit einem meisterhaftenWechselspiel von moderner Crossover-Küche und traditionellen Speisengekonnt von klassischen Dinnershow-Menüs ab.Deutschlands erfolgreichste DinnershowAls einzige deutsche Dinnershow spielt Fantissima einezehnmonatige Spielzeit mit über 200 Vorstellungen und ist mit einerAuslastung von über 90 % heute die erfolgreichste DinnershowDeutschlands. Darüber hinaus hat Fantissima sich mit einer Show, diekünstlerisch wie technisch neue Maßstäbe setzt, und einem Menü, dasmit wegweisender kulinarischer Raffinesse überrascht, inzwischen alsvollkommen eigenes Genre von herausragendem Genussentertainmentetabliert. Eine neue Dimension von Show- und Genusserlebnis, die Jahrfür Jahr überrascht und bei der Premiere der 15. Spielzeit mitbegeisterten Standing Ovations ausgiebig gefeiert wurde.InformationFantissima 2018/2019 läuft vom 27. September 2018 bis zum 29. Juni2019, jeweils mittwochs bis samstags um 20:00 Uhr sowie sonntags um19:00 Uhr.Weitere Informationen und Tickets unter 02232 36-600 sowiewww.fantissima.deAdresse: Phantasialand, Berggeiststraße 31-41, 50321 BrühlPressekontakt:Phantasialand Schmidt-Löffelhardt GmbH & Co. KGBerggeiststraße 31-4150321 BrühlKommunikation:Tobias Born/ Christina Herrmannpresse@phantasialand.deTelefon: 02232 - 36 265Telefax: 02232 - 36 236www.fantissima.deOriginal-Content von: Phantasialand Brühl, übermittelt durch news aktuell