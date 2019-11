Erfurt (ots) -Geschichten einer besonderen Freundschaft erzählt die neueComedy-Animationsserie "Ernest & Rebecca" (ZDF). Langeweile kommt bei den beidennicht auf - sie erleben zwischen Schule und Familienalltag immer ein verrücktesAbenteuer. KiKA zeigt die Serienpremiere ab 11. November montags bis freitags um12:50 Uhr in Doppelfolgen.Die temperamentvolle sechsjährige Rebecca lebt mit ihrer Mutter, ihrer älterenSchwester Coralie und Hund Missile in einem schönen Haus in einer Kleinstadt.Vor nicht allzu langer Zeit trennten sich ihre Eltern - in dieser schwierigenZeit ist Rebecca erkrankt und hat seitdem einen ungewöhnlichen, aber treuenGefährten: Ernest, eine Super-Mikrobe. Ernest kann jede beliebige Gestaltannehmen und begleitet Rebecca meist als Schulrucksack durch ihr Leben. Er istder ideale beste Freund, der alles mitmacht, gewitzt ist und Rebeccabedingungslos unterstützt.Basierend auf der gleichnamigen Comicbuchreihe von Guillaume Bianco undAntonello Dalena wurde die 52-teilige Serie von Media Valley in Zusammenarbeitmit dem französischen Sender TF1 und dem ZDF produziert. VerantwortlicheRedakteurin beim ZDF ist Frauke Bräuner.Die Premiere von "Ernest & Rebecca" (ZDF) zeigt KiKA ab dem 11. November 2019montags bis freitags um 12:50 Uhr und im KiKA-Player.Weitere Informationen und Fotos finden Sie in der KiKA-Presselounge unterkika-presse.de. Registrierte Nutzer*innen finden im Bereich "Presse Plus" eineFolge zur Ansicht.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell