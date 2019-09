Die Fantastischen Vier und Volksbanken Raiffeisenbanken schließen Kooperation

Berlin (ots) - Für die Kommunikation digitaler und typischgenossenschaftlicher Leistungen erhalten die Volksbanken undRaiffeisenbanken prominente Unterstützung: von der Band "DieFantastischen Vier". Es sind Partner auf gleicher Wellenlänge: DieFantastischen Vier als erfolgreiche Band und Urgestein des deutschenRaps mit 30 Jahren Bühnenpräsenz und die Volksbanken undRaiffeisenbanken mit ihrer Tätigkeit seit über 175 Jahren alsUrgestein des Bankings. So stehen die Musiker ab Oktober Innovationenwie digitalen Karten, Kwitt, Multibanking sowie Klassikern wie dergenossenschaftlichen Beratung oder dem breiten Filialnetz prominentPate."Mit den Fantastischen Vier verbinden uns viele Werte wie zumBeispiel Bodenständigkeit und Nahbarkeit, aber auch der Pioniergeistund der Antrieb, sich immer wieder neu zu erfinden. Als wir die Ideehatten, unsere Produktkommunikation mit einem Testimonial zuverstärken, lag es daher nahe, zu allererst diese Band anzusprechen",so Rainer Eisgruber, Bereichsleiter Marketing beim Bundesverband derDeutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), der die bundesweiteKampagne im Auftrag seiner Mitgliedsinstitute entwickelt.Smudo, Bandmitglied der Fantastischen Vier: "Mich begleitet dieVolks- und Raiffeisenbank seit meiner ersten Kontoeröffnung in meinemHeimatort als Jugendlicher. Es ist eine tolle Herausforderung miteinem Traditionsunternehmen kreativ zu arbeiten."Die bekannte Kampagne der Volksbanken und Raiffeisenbanken unterdem Motto "Wir machen den Weg frei." wird - mit den FantastischenVier Smudo, Michi Beck, Thomas D und And.Ypsilon - um den Zusatz "Dierichtige Leistung für jeden." erweitert. Den Grundstein bilden neunSpots, die in der Zielgruppe der 28- bis 55-Jährigen Aufmerksamkeitfür die Vielfalt der genossenschaftlichen Bankleistungen weckensollen. Flankierend zu den bundesweit eingesetzten Spots kommenlokale Anzeigenmotive und Banner zum Einsatz. Ab Mitte Oktober 2019werden die Spots und Motive im Fernsehen, in den Printmedien und aufOnlinekanälen einschließlich ausgewählter sozialer Medien laufen. DieKooperation mit der Band ist längerfristig angelegt.Die neue Kampagne wurde im Auftrag des BVR von der WerbeagenturHeimat sowie stark von den Fantastischen Vier und demMusikvideoregisseur Zoran Bihac konzipiert, der auch die Produktionder Spots übernimmt. Die Entwicklung der Anzeigenmotive erfolgteebenfalls in enger Abstimmung mit der Band, dem Regisseur und Heimat.Pressekontakt:Bundesverband der Deutschen Volksbankenund Raiffeisenbanken (BVR) e.V.Melanie Schmergal, PressesprecherinTel. +49 30 / 20 21 - 13 00Mail: presse@bvr.deDefNash EntertainmentNatascha NASH NopperPR Managerin "DIEFANTASTISCHENVIER"Mobil: +49 176 / 21 90 25 47Tel. +49 30 / 670 - 611 33Original-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuell