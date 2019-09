Baden-Baden (ots) -Verleihung im Rahmen der TV-Aufzeichnung "SWR3 New Pop Festival -Das Special" am 12. September in Baden-Baden / Ausstrahlung am 20.September ab 23:30 Uhr im ErstenDie Auszeichnung "SWR3 Pioneer of Pop" geht in diesem Jahr an DieFantastischen Vier. Den von SWR3 und Mitveranstalter Audi verliehenenPreis werden die Bandmitglieder am 12. September bei derFernsehaufzeichnung "SWR3 New Pop Festival - das Special" imFestspielhaus Baden-Baden persönlich entgegennehmen. Im Rahmen dervon Guido Cantz moderierten Show, zu der zahlreiche Prominenteerwartet werden, tritt das Quartett mit bekannten Hits auf. WeitereActs des Abends sind Alice Merton, James Blunt, Lena, Matt Simons undMark Forster.SWR3 Programmchef Thomas Jung zum "SWR3 New Pop Festival": "Das'SWR3 New Pop Festival' findet zum 25. Mal statt und bestätigt damitseinen Status als eines der wichtigsten Radiofestivals Europas. Mitunserem Programm bilden wir die aktuellen musikalischen Strömungen imPop in einem hoch attraktiven Umfeld ab. Jahr für Jahr kommenNewcomer aus der ganzen Welt nach Baden-Baden, weil sie wissen: Hierkann ich groß werden. Und gleichzeitig zeichnen wir Künstler aus, diesich schon seit Jahren oder Jahrzehnten einer großen Popularitäterfreuen, wie Die Fantastischen Vier."Mit dem Pioneer of Pop zeichnet SWR3 seit 2003 Künstler aus, diedie Popmusik nachhaltig geprägt haben. Den Award haben unter anderembereits Stars wie Joe Cocker, Lionel Richie, Lenny Kravitz, Anastaciaoder auch Herbert Grönemeyer entgegen genommen.SWR3 Musikchef Gregor Friedel zum "Pioneer of Pop" 2019: "DieFantastischen Vier sind in SWR3 Land groß geworden und feiern diesesJahr ihr 30-jähriges Bandjubiläum. Wenn jemand die Bezeichnung'Pioneer' verdient hat, dann auf jeden Fall diese vier Stuttgarter.Sie waren die ersten, die deutschsprachigen Hip-Hop ins musikalischeBewusstsein der Öffentlichkeit katapultiert haben. Mit Hits wie 'Dieda!?!', 'Tag am Meer' oder 'Sie ist weg' haben sie das Genrenachhaltig geprägt und bis heute sowohl textlich als auch musikalischstetig weiterentwickelt."Die Fantastischen Vier - Wegbereiter des deutschsprachigen Hip-HopSeit 30 Jahren zählen Die Fantastischen Vier zu den bekanntesten underfolgreichsten Acts der deutschen Musikszene. 2018 ist "CaptainFantastic", das mittlerweile zehnte Studioalbum erschienen und hatden Musikern einmal mehr Edelmetall beschert. Michael Bernd Schmidtalias Smudo, Thomas Dürr alias Thomas D, Michael "Michi" Beck aliasHausmarke und Andreas Rieke alias And.Ypsilon traten 1989 erstmalsals Die Fantastischen Vier im kleinen Rahmen in Stuttgart auf. Fürdas kommende Jahr ist eine Tournee zum 30. Bandjubiläum angekündigt,die die Baden-Württemberger auch in die großen Stadien führen wird."SWR3 New Pop Festival" hat Tradition Das "SWR3 New Pop Festival"findet 2019 bereits zum 25. Mal statt. Auch in diesem Jahr bringt diePopwelle neue, angesagte Künstler aus dem In- und Ausland auf dieBühnen von Baden-Baden. Dabei verwandelt sich die Kurstadt währendder Festivaltage in eine Musikmetropole, in der Fans den Starshautnah begegnen können. Auf den Live-Bühnen im Theater, Festspiel-und Kurhaus spielen vom 12. bis 15. September Picture This, Declan JDonovan, Dean Lewis, Lewis Capaldi, Justin Jesso, Dennis Llyod,Christopher, Dermot Kennedy, The Faim, Freya Ridings, Sam Fender undTim Bendzko. Alle Konzerte sind auf www.SWR3.de im Video-Livestreamzu sehen und werden im Anschluss an das Festival im SWR Fernsehen undin 3sat ausgestrahlt.Ausstrahlungstermine "SWR3 New Pop Festival - Das Special" 2019Das Erste 20.9.2019 23:30 Uhr - New Pop Festival - Das SpecialSWR Fernsehen 5.10.2019 22:50 Uhr - SWR3 New Pop - Das SpecialMehr Informationen zum "SWR3 New Pop Festival" sowie zumTicketverkauf auf www.SWR3.de/presse und www.SWR3.de.Weiter Informationen zur Meldung und Bildergalerie:http://swr.li/swr3-pioneer-of-pop-fanta-4Ein aktuelles SWR3 Interviewvideo finden Sie unterhttp://swr3.link/fanta4pioneerPressekontakt: Bruno Geiler, Tel. 07221 929 23273,bruno.geiler@SWR.de Presse-Akkreditierungsanfragen richten Sie bittean: swr3npf@position.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell