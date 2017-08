Fantastische Einhörner jetzt als Magazin: Zauberhafte Einhorn-Welt (FOTO)

Berlin (ots) -Der Einhorn-Hype erreicht das Zeitschriftenregal! Mit "ZauberhafteEinhorn-Welt" tauchen ab 5. September alle Einhorn-Fans in diemagische, fabelhafte Welt der glitzernden und funkelnden Einhörnerein. Mit fantastischen Rätseln und tollen Spielen lässt es den Leserauf regenbogenbunten Seiten in guter Laune schweben und bietet jedeMenge Spaß. Ausgestattet ist das "Zauberhafte Einhorn-Welt"-Magazinmit witzigen Postern, lustigen Quiz-Seiten und traumhaftenStyling-Tipps für den eigenen Einhorn-Look.Zusätzlich liegen dem Heft zwei aufregende Extras bei: Mit demNotizbuch im unverkennbaren Einhorn-Stil lassen sich die funkelndstenNotizen festhalten. Und eine witzige Sammelfigur lädt zum Spielen inder eigenen Einhorn-Welt ein.Das Magazin "Zauberhafte Einhorn-Welt" richtet sich an Mädchenzwischen 4 und 8 Jahren sowie an alle Fans der glitzernden Fabelwesenund ist im Handel sowie auch im Egmont-SHOP erhältlich:https://www.egmont-shop.de/einhorn-magazinPressekontakt:Christian FränzelProduct & PR ManagerEgmont Ehapa Media GmbHFon +49 (0)30/ 24 00 80E-Mail c.fraenzel@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell