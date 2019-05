Schlüchtern (ots) -"Wenn unsere Baufamilien nicht nur begeistert sind von ihrem neuenHaus, sondern auch glücklich über ihre Bauerfahrung mit uns, dannhaben wir alles richtig gemacht", sagt Friedemann Born,Geschäftsbereichsleiter Vertrieb bei Bien-Zenker, zur diesjährigenAuszeichnung des hessischen Fertighausherstellers als "DeutschlandsKundenchampion". "Bei Bien-Zenker arbeiten wir gemeinsam mit unserenBauherren auf ein Ziel hin: das Haus, das heute und in Zukunftperfekt zu den Lebensumständen unserer Bauherren passt und alle ihreAnforderungen und Wünsche erfüllt. Diese Leidenschaft für dasselbeErgebnis verbindet uns im Hausbauprozess und danach mit unserenKunden. Deshalb sind wir so ein gutes Team und deshalb macht Hausbaumit Bien-Zenker Spaß." Der Award bestätigt, dass es Bien-Zenker, alseinziger Vertreter der Branche ausgezeichnet, gelingt, durch dieKombination aus hervorragendem Service, Leistung und LeidenschaftKunden zu Fans zu machen. Bereits zum zwölften Mal verliehen dasF.A.Z Institut, die Deutsche Gesellschaft für Qualität sowie dasMarktforschungs- und Beratungsunternehmen 2HMforum in Mainz diebegehrte Auszeichnung.Grundlage für die Kür zu "Deutschlands Kundenchampion" ist eineumfangreiche Kundenbefragung. Deren Kern ist das "Fan-Prinzip", dasdie relevanten Kriterien für den Unternehmenserfolg abbildet.Erfolgreich ist demnach, wer mit einer ganzheitlichen Sicht auf alleUnternehmensbereiche und -prozesse ein herausragendesKundenbeziehungsmanagement auf die Beine stellt. Das Fan-Prinzipunterscheidet fünf Kundengruppen: angefangen bei den Fans über dieSympathisanten, die Söldner, die Gefangenen bis hin zu den Gegnern.Mit 55 Prozent Fans und Sympathisanten offenbarten deutlich über dieHälfte der befragten Kunden eine enge Bindung an die MarkeBien-Zenker.Auch Sven Keller, Leiter des Marketings bei Bien-Zenker, sieht dieArbeit des Unternehmens mit dem neuerlichen Award bestätigt: "DieEhrung als 'Deutschlands Kundenchampion 2019' fügt sich nahtlos indie Reihe unserer Auszeichnungen für Nachhaltigkeit,Innovationskraft, Qualität und Fairness ein und zeigt einmal mehr,dass Bauherren mit Bien-Zenker einen Partner haben, der in jederBeziehung zu den Besten gehört."Über Bien-ZenkerDie Bien-Zenker GmbH zählt zu den größten Fertighausherstellern inEuropa. Das Unternehmen kann mit rund 80.000 gebauten Häusern undeiner über 110-jährigen Unternehmensgeschichte auf eine breiteErfahrung im Holzfertighausbau zurückgreifen. Das mittelständischeHausbauunternehmen beschäftigt über 600 Mitarbeiter. Bien-Zenker istmit eigenen Vertriebsstützpunkten in ganz Deutschland vertreten. DieHäuser von Bien-Zenker bieten eine technisch größtmöglicheEnergieeffizienz. Die individuell gestaltbaren Häuser werden inunterschiedlichen Baustilen gefertigt, die auf die mittleren bisgehobenen Preisklassen ausgerichtet sind. Alle Häuser der Markewerden im eigenen Hausbauwerk im hessischen Schlüchtern gefertigt.Sie unterliegen den hohen Qualitätsanforderungen derQualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau. www.bien-zenker.dePressekontakt:Bien-Zenker GmbH, Sven Keller, +49 6661 98-236, presse@bien-zenker.deOriginal-Content von: Bien-Zenker GmbH, übermittelt durch news aktuell