Fans haben entschieden: Das Faultier wird der neue Dschungel-Mitbewohner der Schleich Themenwelt Wild Life (FOTO)

Schwäbisch Gmünd (ots) -Der Gewinner des Facebook "User Voted Animal Contest" ist ab Juliim Handel erhältlich: Die Themenwelt Wild Life von Schleich bekommtZuwachs - die Community kürte das Faultier zum Sieger.In Kürze erwartet Wild Life einen neuen Dschungel-Gefährten: ImApril 2016 konnten Tier-Fans auf der Webseite von Schleich sowie aufFacebook abstimmen, welche neue Figur für die Themenwelt Wild Lifedesignt werden soll. Mehr als 1200 User haben ihre Ideen eingebrachtund es wurden insgesamt über 275 unterschiedliche Vorschlägeeingereicht. Neben dem Faultier schafften es auch Exoten wie derNebelparder, der Katta, das Okapi und die Antilope in die Top Five.Ende April stimmten in der zweiten Votingphase erneut 2500 Personenab - und es gewann das Faultier.Faultiere: Die Zen-Meister des RegenwaldsFaul? Von wegen. Das Faultier verbringt sein Leben ganz bewusstregungslos in den Bäumen, denn nur so kann es die nötige Energiesparen, um zu überleben. In seiner Heimat, dem tropischen Regenwald,sorgen seine zehn bis zwölf Zentimeter langen Krallen in den Bäumenfür einen sicheren Halt. Da es immer kopfüber hängt, sitzt derFellscheitel des Faultiers nicht auf dem Kopf oder dem Rücken,sondern auf dem Bauch - so läuft der Regen besser ab.Tolle Neuigkeiten: Auch in diesem Jahr haben alle Schleich-Fansdie Möglichkeit zwischen dem 20. März und 28. April 2017 über eineneue Figur zu entscheiden - diesmal für die Themenwelt Horse Club!Mehr Infos zur aktuellen Abstimmung gibt es unter:https://www.schleich-s.com/de/DE/user-voted-animal/Über SchleichDas vor mehr als 80 Jahren von Friedrich Schleich in SchwäbischGmünd gegründete Unternehmen ist einer der größtenSpielwarenhersteller Deutschlands und international führenderAnbieter von Spielfiguren. Die berühmten Spielfiguren und Spielsetsaus dem Hause Schleich werden in mehr als 50 Ländern vertrieben undhaben die Kinderzimmer der ganzen Welt erobert. Als Global Player mitschwäbischen Wurzeln erzielt Schleich heute mehr als die Hälfte desUmsatzes außerhalb seines Kernmarktes Deutschland. Das Unternehmenbefindet sich mehrheitlich im Besitz der europäischenBeteiligungsgesellschaft Ardian. Weitere Gesellschafter sind dasManagement-Team rund um die Geschäftsführer Dirk Engehausen (CEO),Erich Schefold (CFO) und Karl von Bodelschwingh (COO). Das Design derSchleich Spielwelten, die Herstellung der Produktionswerkzeuge sowiedie Qualitäts- und Sicherheitstests erfolgen in Deutschland. DieProduktion selbst findet sowohl am Firmenstandort in Schwäbisch Gmündals auch in weiteren Produktionsstätten im Ausland statt.