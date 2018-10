Leipzig (ots) -Die Fans fiebern dem 20. Oktober entgegen. Mit Gesangsvideos undWissensquiz haben Tausende an der Verlosung der Karten teilgenommen.Die glücklichen Gewinner dürfen am Samstag hautnah ihre Starserleben, hinter die Kulissen der erfolgreichen Serie schauen und mitein bisschen mehr Glück sogar selbst eine Szene spielen.Die Türen der "Sachsenklinik" öffnen sich exklusiv für 500 Fansaus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg. An denOriginal-Schauplätzen können sie ihren Stars aus "In allerFreundschaft" direkt begegnen und mit ihnen besondere Erlebnisseteilen. Der Blick hinter die Kulissen zeigt, was alles dazu gehört,die Serie Dienstag für Dienstag senden zu können. Vom Drehbuchschreiben über Location finden, Requisiten besorgen, Kostümabstimmen, Wunden schminken bis hin zur medizinischen Beratung derSerie werden die einzelnen Schritte erklärt. Es darf dabei nicht nurgefragt, sondern auch selbst getestet werden."Nichtgewinner" kommen bei "In aller Freundschaft - Live vomgroßen Fanfest" voll auf ihre Kosten. Reporterin Gesine Schöpsberichtet ab 10.55 Uhr aktuell vom Fanfest, geht dabei derErfolgsstory auf den Grund, zeigt die witzigsten Drehpannen undtestet, wie fit die Darsteller sind. Sie fühlt hier nicht nur denSchauspielern auf den Zahn, sondern spricht auch mit den Machern undFans vor Ort.Um 11.10 Uhr, 12:10 Uhr, 13.05 Uhr und 13.50 gibt zudem diebeliebtesten Folgen "In aller Freundschaft". Diese wurden im Vorfeldin einer Abstimmung ermittelt. Außerdem kann das Fanfest online unterwww.mdr.de/in-aller-freundschaft im Liveblog und in den sozialenNetzwerken unter #iaffanfest verfolgt werden.Die wöchentliche Serie "In aller Freundschaft", immer dienstags um21.00 Uhr im Ersten, wird von der Saxonia MediaFilmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag des MDR und der ARD Degetoproduziert. Sie ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD. DieRedaktion hat Franka Bauer, für die Gesamtleitung ist Jana Brandtverantwortlich. Mehr zur Serie, Rollen und Darstellern unterwww.mdr.de/in-aller-freundschaft/Pressefotos unter ard-foto.de bzw. pressefoto@mdr.de.Pressekontakt:MDR: Kerstin Gensel-Dittmann, Presse und Information,Tel.: (0341) 300 65 35 oder E-Mail: presse@mdr.de; Twitter:@MDRpresseSAXONIA MEDIA: Steffi Theuring, Pressesprecherin SAXONIA MEDIA,Tel.: (0172) 3 62 88 08 bzw. steffi.theuring@saxonia-media.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell