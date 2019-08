Fans aus Leverkusen und Wolfsburg haben den meisten Sex, Leipziger sind am untreuesten - der erotische Bundesliga-Fan-Report (FOTO)

Leipzig/Hof (ots) -Ab 16. August enden für viele Pärchen in Deutschland dieromantischen Tage am See oder im Park. Stattdessen wird wiederallwöchentlich ins Bundesliga-Stadion gepilgert oder vor demheimischen Fernseher Fußball geschaut. Während man den Profis einenhohen Sexappeal zuspricht, werden die Fans landläufig eher mitBierbauch und Chipstüten assoziiert. Die Erotik-Community JOYclubwollte es genauer wissen und hat 10.000 ihrer Mitglieder ganzunparteiisch zum Thema "Fußball und Sex" befragt.Werksteams Tabellenführer, Paderborn SchlusslichtHerausgekommen ist ein erotischer Bundesliga-Fan-Report mitüberraschenden Statistiken. Bei den sexuellen Zweikampfwerten führendie Werksteams die Tabelle an. Jeweils 86 % der Fans vom VfLWolfsburg und Bayer 04 Leverkusen bezeugen, sehr häufig Sex zu haben.Das ist Champions-League-Niveau. Dem SC Paderborn 07 hingegen drohtder direkte Wiederabstieg. Knapp ein Drittel (31,8 %) der Fans gebenzu Protokoll, sehr selten oder gar keinen Sex zu haben.Die Treue zum Fußballverein nehmen die Fans anscheinend wichtigerals die zum Partner. Am beständigsten sind in diesem Rankingausgerechnet die Fans aus der Jeckenhochburg Mainz. Immerhin 44,4 %der Sympathisanten des 1. FSV Mainz 05 leben in ihren Beziehungenabsolut monogam. Die rote Laterne hingegen brennt in Sachsen. 75 %der Anhänger von RB Leipzig bevorzugen das erotische Auswärtsspiel.Damit haben die Rasenballer die untreuesten Fans.Sex oder Fußball? Für die Fans des FC Augsburg sind diePrioritäten klar verteilt. 12 % der Fuggerstädter gestehen, in derSommer- und Winterpause häufiger Sex zu haben, als während derSaison.Hoffenheimer sind zärtlich, Leipziger zielorientiertAuch bei den erotischen Vorlieben spalten sich die Fanlager. DieFans der TSG 1899 Hoffenheim führen die Tabelle an (33,3 %), wenn esdarum geht, im Bett liebevoll und zärtlich zu agieren. Versaut undwild geht es hingegen vor allem bei den Pillendrehern aus Leverkusenzur Sache (67,9 %). In der Kategorie routiniert und zielorientiertführen wiederum die Messestädter aus Leipzig (18,5 %).Nur bei einem Thema scheiden sich keine Fanherz-Geister: Für 96,8% aller Befragten gilt Fußballbettwäsche als absoluter Liebestöter.Pressekontakt:MANUEL BINTERNAGELPressesprecherpresse@joyclub.de0341/993964-0Original-Content von: JOYclub, übermittelt durch news aktuell