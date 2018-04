Die Fans des FIFA World Cup(TM) 2018 haben eine halbe Million FAN-IDs bestellt

Moskau (ots/PRNewswire) -Das Kultur- und Massenmedienministerium der Russischen Föderationgab bekannt, dass die Fans des FIFA World Cup(TM) 2018 rund 500.000FAN-IDs bestellt haben.Zur Multimedia-Pressemitteilung gelangen Sie hier: https://www.multivu.com/players/uk/8312451-2018-fifa-world-cup-fan-ids/50 % der FAN-IDs wurden von Bürgern der Russischen Föderationbestellt. Bürger der Vereinigten Staaten bestellten 22.500 FAN-IDs,Mexiko 16.000, China 14.500, Kolumbien 14.200, Argentinien fast13.000, Peru 12.000, Deutschland 10.600, Brasilien 9.700, Ägypten8.000, und es folgen weitere Länder.25 % der 500.000 FAN-IDs wurden von Frauen bestellt.50 % der bestellten FAN-IDs fallen in den Altersbereich von 25 bis44 Jahren. 8 % der FAN-IDs wurden von einem Publikum unter 17 Jahrenbestellt.FAN-ID ist eine personalisierte Zuschauerkarte. Es ist eineinzigartiges von der Russischen Föderation entwickeltes Projektspeziell für den FIFA World Cup(TM) 2018. FAN-ID ist ein persönlichesDokument, das kostenlos für alle Turnierspiele ausgegeben wird. JederZuschauer, der ein Matchticket erworben hat, muss sich eine FAN IDabholen. Dazu muss man ein Bewerbungsformular aufhttp://www.fan-id.ru/ ausfüllen oder sich bei einem derFAN-ID-Vertriebszentren in Russland registrieren. In Verbindung miteiner Eintrittskarte bietet die FAN-ID allen Zuschauern schnellen undbequemen Zugang zu den Stadien.Ausländische Bürger und staatenlose Personen können mit einerFAN-ID ohne Visum in Russland einreisen - 10 Tage vor Beginn desersten Spiels des FIFA World Cup(TM) 2018 bis zum Tag des letztenSpiels. Das bedeutet, dass man mit einer FAN-ID ab 4. Juni bis zum15. Juli in Russland einreisen kann. FAN-ID-Besitzer müssen das Landspätestens am 25. Juli 2018 verlassen.Darüber hinaus berechtigt die FAN-ID den Inhaber zu kostenlosenFahrten mit Sonderzügen, die zwischen den Gastgeberstädten des FIFAWorld Cup(TM) 2018 verkehren, sowie mit dem öffentlichen Nahverkehrin den Gastgeberstädten an Spieltagen.Sie erhalten eine FAN-ID in den folgenden FAN-ID-Vertriebszentrenin Russland: die internationalen Büros von Rossotrudnichestvo,VFS-Visazentren weltweit oder über eine Bestellung mit Postversand.Für eine detaillierte Statistik nach Ländern in Bezug auf dieAnzahl der bestellten FAN-IDs können Vertreter der Massenmedien anmedia@minsvyaz.ru schreiben.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/678158/FIFA_FAN_IDs.jpg )Video:https://www.multivu.com/players/uk/8312451-2018-fifa-world-cup-fan-ids/Pressekontakt:Anna AhkmadievaDeputy director of Public relations department7-925-500-10-81Original-Content von: Ministry of Telecom and Mass Communications of the Russian Federation, übermittelt durch news aktuell