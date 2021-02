FansUnite Aktie: Dieses Ziel verfolgen sie in den USA!

FansUnite Entertainment Inc. (OTC:FUNFF), eine kanadische Online-Sportwetten-Plattform, gab am Mittwoch bekannt, dass sie die Glücksspiel-Anwaltskanzlei Ifrah Law PLLC beauftragt hat, den Markteintritt in den USA durch eine Lizenzierungsstrategie zu verfolgen.

Was geschah

FansUnite plant, in diesem Jahr schnell in die USA zu expandieren, beginnend in New Jersey. In einer Pressemitteilung sagte das Unternehmen, dass die Entscheidung auf das Interesse von Kasino- und Glücksspielbetreibern ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung