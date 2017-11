Der Fanreporter auf dem Weg nach PyeongChang / Team Deutschland mit Fanreporter Philipp in der Olympiavorbereitung (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) -Bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro feierte derFanreporter von Team Deutschland, Philipp Reinheimer, seine Premiere.Mit zahlreichen Video-Clips auf Facebook und YouTube transportierteer das Olympia-Gefühl vom Zuckerhut zu den Fans nach Deutschland. Zuseiner Fangemeinde zählen seitdem nicht nur Olympiabegeisterte,sondern längst auch viele Olympioniken selbst. Jetzt macht er sichgemeinsam mit dem Team Deutschland auf den Weg nach PyeongChang.Der Fanreporter besucht Sportlerinnen und Sportler in derVorbereitung auf die Olympischen Spiele 2018. Er lässt sich von denAthletinnen und Athleten ihren Trainingsalltag zeigen und ihreSportarten erklären, und er probiert sie - ohne Furcht vorspektakulären Disziplinen - selbst aus. Er interviewt die künftigenOlympioniken aber auch über die rein sportlichen Themen hinaus, gibtden Zuschauern mit den Athleten private Einblicke, stellt Fragen, diedie Fans bewegen, und zeigt die gesamte Persönlichkeit derSpitzensportler.Mit dabei sind u.a. das Rennrodel-Doppelsitzer-Team Toni Eggertund Sascha Benecken, das Eiskunstlauf-Paar Aljona Savchenko und BrunoMassot, das Curling-Team Jentsch und die deutscheEishockey-Nationalmannschaft.Der Deutsche Olympische Sportbund und die Deutsche Sport MarketingGmbH setzen das Projekt Fanreporter Team Deutschland gemeinsam mitgemeinsam mit dem Top Partner Sparkassen-Finanzgruppe Hier geht`sdirekt zum Fanreporter: www.teamdeutschland.de/fanreporterHinweis für die Redaktionen: Der DOSB stellt auf Anfragen dasfertige Material, aber auch Rohmaterial gerne zur Verfügung. Bittewenden Sie sich an: digital@dosb.deDas Foto darf redaktionell kostenfrei verwendet werden. Foto:DSGV/picture-alliance, Jan Haas.Pressekontakt:Deutscher Olympischer Sportbund e. V.Medien- und ÖffentlichkeitsarbeitOtto-Fleck-Schneise 1260528 Frankfurt am MainT +49 69 6700-255F +49 69 6702-317presse@dosb.deFOLGEN SIE UNS:www.dosb.deOriginal-Content von: Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB), übermittelt durch news aktuell