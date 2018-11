"Fannys Reise" (ZDF) / Premiere des historischen Familienfilms am 9. November bei KiKA

Erfurt (ots) - Über Mut, Stärke, Überlebenswille und die ungeheureKraft eines 13-jährigen Mädchens erzählt das historischeFamiliendrama "Fannys Reise" (ZDF). Die Premiere der bewegendenFluchtgeschichte von Fanny und weiteren jüdischen Kindern im Jahr1943 zeigt KiKA am 9. November um 19:30 Uhr anlässlich des 80.Jahrestages der Reichspogromnacht.Die 13-jährige Fanny (Léonie Souchaud) und ihre jüngerenSchwestern sind auf der Flucht vor den Nationalsozialisten in einemWaisenhaus versteckt, einem der letzten Zufluchtsorte für jüdischeKinder. Die Deutschen rücken immer weiter vor und das Kinderheim wirdverraten. Die einzige Überlebenschance für die Kinder bietet nur nochdie Flucht in die Schweiz. Plötzlich auf sich allein gestellt, wirdFanny unfreiwillig zur Anführerin einer kleinen Gruppe Kinder. Aufdem lebensgefährlichen Weg quer durch Frankreich muss sie ihrenganzen Mut aufbringen, um sich und die anderen zu schützen. TrotzAngst, Entbehrungen und Heimweh gibt es auf der ungewissen Reiseimmer wieder auch Lachen, Abenteuer und schöne Begegnungen.In erstaunlich leichtem Ton und atmosphärisch dicht zeigt derFilm, was es bedeutet, wenn Kinder auf sich selbst gestellt vorKriegsgewalt flüchten müssen und greift damit ein hochaktuelles Themaauf.Der Film von Lola Doillon basiert auf dem Buch "Le journal deFannye", in dem Fanny Ben-Ami ihre Erinnerungen aufgeschrieben hat.2016 wurde er auf dem Internationalen Kinderfilmfestival Wien mit demUNICEF-Preis und auf dem Internationalen Filmfest München mit demFritz Gerlich Filmpreis ausgezeichnet.Zu sehen ist "Fannys Reise" am 9. November um 19:30 Uhr bei KiKA.Verantwortliche Redakteurin im ZDF ist Jutta Trauer.Begleitende Informationen hält das Onlineangebot "KiKA fürErwachsene" auf erwachsene.kika.de bereit. Auch ein Interview mitFanny Ben-Ami mit "logo!"-Reporterin Maral ist abrufbar.Weitere Informationen und Fotos finden Sie auf kika-presse.de.Registrierte Nutzer finden den Film im Bereich "Presse Plus" zurAnsicht.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell