Fannie Mae: Kommt jetzt die ENTSCHEIDUNG?

heute wird Donald Trump offiziell als der neue amerikanische Präsident vereidigt. Dieser Termin ist auch für Fannie Mae nicht ganz unwichtig, da damit auch Steven Mnuchin als neuer Finanzminister antritt. Jener hatte in der Vergangenheit mit Bemerkungen für Aufsehen gesorgt, wonach eine erneute Privatisierung von Fannie Mae und Freddie Mac möglich wäre. Die beiden Institute befinden sich seit der Finanzkrise im Jahr 2008 weitgehend in staatlicher Hand und müssen den Großteil ihres Einkommens direkt an die Staatskasse abführen. Für die Aktionäre ist das natürlich wenig erfreulich.

Das dämpft die Stimmung!

Gerade am gestrigen Donnerstag war es kein Geringerer als Mnuchin selbst, der für einen ordentlichen Dämpfer bei der Stimmung sorgte. Von einem sogenannten »recap and release« wollte dieser plötzlich nichts mehr wissen, Fannie Mae bleibt damit wohl weiter in staatlicher Hand. Wirklich sicher ist sich dabei dank widersprüchlicher Aussagen der Verantwortlichen aber niemand mehr. Das zeigt auch ein Blick auf den Aktienkurs. Dieser stürzte nach Mnuchins Bemerkungen erstmal in den Keller, nur um sich kurz darauf wieder zu erholen. Mit all diesen Unsicherheiten ist die Aktie aktuell als nichts anderes als ein Glücksspiel zu bezeichnen.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

