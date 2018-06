Fanmeile: Tochterunternehmen der Messe Berlin veranstaltet größtes Public-Viewing-Event Deutschlands (FOTO)

Berlin (ots) -- Über zwei Millionen Besucher auf Fanmeile am Brandenburger Torerwartet- K.I.T. Group richtet Großevent seit 2006 alle zwei Jahre ausDie Straße des 17. Juni wird während der Weltmeisterschaft zurgrößten Partymeile Deutschlands. Hier fiebern pro Spiel bis zu250.000 Fans mit, wenn die Nationalmannschaft antritt. Damit zähltdie Fanmeile in Berlin zu den größten Public-Viewing-Veranstaltungenweltweit. Gastgeber des Großevents ist auch in diesem Jahr die MesseBerlin mit ihrem Tochterunternehmen K.I.T. Group. Das Unternehmen istseit der ersten Fanmeile, die 2006 stattfand, für den Event zu allenEuropa- und Weltmeisterschaften verantwortlich. Auch in diesem Jahrerwartet die K.I.T. Group mehr als zwei Millionen Besucher amBrandenburger Tor.In den vergangenen Wochen und Monaten hat ein zehnköpfiges Teamdie Veranstaltung auf dem knapp zwei Kilometer langen Areal zwischenSiegessäule und Platz des 18. März vorbereitet. VomSicherheitspersonal bis zum Händler arbeiten auf der Fanmeile etwa1.200 Menschen an der Versorgung von mehreren hunderttausend Gästen,die an den Spieltagen zum Public Viewing kommen.Die Fanmeile eröffnet am 17. Juni, wenn Deutschland gegen Mexikoantritt. In der Vorrunde werden alle Spiele an Tagen übertragen, andenen die deutsche Nationalmannschaft spielt. Ab dem Achtelfinalewerden alle Spiele bis zum Finale live gezeigt.Alle Informationen zur Fanmeile und zum Spielplan gibt es unter:http://ots.de/6AVLRc sowie auf Facebook @DieMeileÜber die Messe BerlinDie Messe Berlin zählt zu den zehn umsatz- und wachstumsstärkstenMessegesellschaften weltweit. Sie konzipiert, vermarktet undveranstaltet jedes Jahr hunderte von Liveevents in Berlin und auf derganzen Welt. Zu ihrem breiten Portfolio gehören die globalen Markenund Leitmessen IFA, InnoTrans, ITB, FRUIT LOGISTICA und dieInternationale Grüne Woche, ebenso, wie Großkonferenzen undherausragende Events, so zum Beispiel die Fanmeile am BrandenburgerTor. Mit rund 90 Auslandsbüros vertreibt die Messe Berlin ihreVeranstaltungen in über 170 Ländern. Allein bei den Veranstaltungenam Stammsitz unter dem Funkturm in Berlin akkreditieren sich jedesJahr rund 30.000 Medienvertreter aus der gesamten Welt. Damit fördertund treibt die Messe Berlin die Entwicklung der Metropole Berlin.Ziel ist, auf allen Veranstaltungen der Messe Berlin den Besuchernein herausragender Gastgeber zu sein, bestmögliche Geschäftsimpulsefür den Einzelnen zu geben und faire Bedingungen für Jeden zugewährleisten. Dieses Selbstverständnis spiegelt sich imUnternehmensmotto: Messe Berlin - Hosting the World.www.messe-berlin.deDiese Presse-Information finden Sie auch im Internet:www.messe-berlin.de/Presse/Pressemitteilungen/ WeiteresPressematerial finden Sie außerdem im Presseportal von news aktuellunter: www.presseportal.de/Messe Berlin.Pressekontakt:Messe Berlin GmbHEmanuel HögerPressesprecherund Leiter Presse- undÖffentlichkeitsarbeitCorporate CommunicationUnternehmensgruppeMessedamm 2214055 BerlinTel.: +49 30 3038-2270hoeger@messe-berlin.dewww.messe-berlin.deTwitter: @messedamm22Original-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell