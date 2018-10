Fangquoten in der Ostsee noch immer nicht nachhaltig: Deutsche Umwelthilfe und Our Fish kritisieren EU-Beschluss

Luxemburg/Berlin (ots) - EU-Fischereirat hat Ostsee-Fangquoten für2019 beschlossen - Wissenschaftliche Empfehlungen werden ignoriert -Noch immer zu hohe Quoten für Hering und Dorsch - Fischereiindustrieprofitiert nur kurzfristigDie EU-Fischereiminister haben gestern, 15. Oktober, für zehnFischbestände in der Ostsee die Fangquoten für 2019 beschlossen. DieDeutsche Umwelthilfe (DUH) und Our Fish kritisieren, dass sich dieEU-Fischereiminister mit der Entscheidung über rechtliche undwissenschaftliche Vorgaben hinwegsetzen. Anders als etwa vonBundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner verkündet, sind nichtalle der beschlossenen Fangquoten nachhaltig. Die Mitgliedstaatenverstoßen damit gegen ihre rechtliche Verpflichtung von 2014, dieÜberfischung in den europäischen Gewässern bis 2015 und inAusnahmefällen bis spätestens 2020 zu beenden.Dazu Sascha Müller-Kraenner, DUH-Bundesgeschäftsführer: "Mit demBeschluss setzen sich die EU-Mitgliedstaaten über die ausdrücklichmahnenden Stimmen von Wissenschaftlern, Öffentlichkeit undProminenten hinweg, die sich für ein Ende der Überfischung in denEU-Gewässern aussprechen. Die Ostsee-Anrainerstaaten haben sich fürkurzfristige Profite und gegen eine nachhaltige Fischereientschieden. Dabei übersehen Ministerin Klöckner und ihre Kollegen,dass der Profit von heute die Arbeitsplätze von morgen gefährdet. Wirmüssen schon heute den Fang von morgen schützen. Nur dann können dieökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Vorteile einesnachhaltigen Fischereimanagements greifen. Und nur dann werden auchlangfristig Arbeitsplätze erhalten.""Bereits der Vorschlag der EU-Kommission setzte sich über diewissenschaftlichen Empfehlungen hinweg und empfahl zu hohe Fangquotenfür den östlichen Dorsch, für die Heringsbestände in der westlichenund mittleren Ostsee und die beiden Lachsbestände. Auf dieser Basisentschieden sich die Mitgliedstaaten, die Fangbeschränkungen fürdiese Ostseebestände auf einem nicht nachhaltigen Niveaufestzusetzen", kritisiert Rebecca Hubbard, Direktorin des OurFish-Programms.Für den Heringsbestand in der westlichen Ostsee wurde vomInternationalen Rat für Meeresforschung (ICES) eine Einstellung derFangtätigkeiten für 2019 empfohlen, doch die Mitgliedstaaten einigtensich gestern nur auf eine Reduzierung der Fänge um 48 Prozent. EineHalbierung der Hering-Fänge wird nicht ausreichend zu einer Erholungdes Bestandes beitragen. Die Fangquoten des Heringsbestandes in dermittleren Ostsee entsprechen ebenso nicht dem von denICES-Wissenschaftlern empfohlenen Vorsorgeansatz.Auch der östliche Dorschbestand befindet sich in einem äußerstschlechten Zustand, da sich trotz schwindenden Bestands dieIntensität der Fischerei seit 2011 kontinuierlich erhöht hat. Dennochliegen die gestern von der EU beschlossenen Fangquoten ein Drittelhöher als von wissenschaftlicher Seite empfohlen.Für den Dorschbestand in der westlichen Ostsee wurde ein Anstiegder Fangbeschränkungen um 70 Prozent beschlossen, obwohl sich derBestand seit zehn Jahren auf einem sehr niedrigen Niveau befindet unddie jüngste Vergrößerung nur auf einen einzigen gutenNachwuchsjahrgang zurück zu führen ist. Durch die Erhöhung derFangquoten um 70 Prozent und dem Anstieg der Höchstfangmenge in derFreizeitfischerei von fünf auf sieben Dorsche pro Tag wird diepositive Entwicklung des Bestandes gefährdet.Über Our Fish:Our Fish will sicherstellen, dass die EU-Mitgliedstaaten dieGemeinsame Fischereipolitik umsetzen und für nachhaltigeFischbestände in den europäischen Gewässern sorgen.Our Fish arbeitet mit Organisationen und Personen in ganz Europazusammen, um eine starke und beharrliche Kernbotschaft zu verbreiten:Die Überfischung muss beendet und die nachhaltige Befischung dereuropäischen Meere gewährleistet werden. Our Fish fordert dieordnungsgemäße Durchführung der Gemeinsamen Fischereipolitik und dieeffektive Kontrolle der europäischen Fischereien.Our Fish ruft alle EU-Mitgliedstaaten dazu auf, nachhaltigeFanggrenzen auf der Grundlage wissenschaftlicher Empfehlungenfestzulegen und durch Überwachung und Dokumentation aller Fängesicherzustellen, dass ihre Fangflotten den Nachweis einernachhaltigen Fischerei erbringen.Links:- Entscheidung des EU-Fischereirates: http://ots.de/Y8MDeW- Our Fish: http://our.fish/de/Pressekontakt:Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer DUH0160 90354509, mueller-kraenner@duh.deRebecca Hubbard, Programmdirektorin Our Fish+34 657669425, rebecca@our.fishKatja Hockun, Projektmanagerin Meeresnaturschutz DUH030 2400867-895, hockun@duh.deDUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell