Fanforscher fordert Stadionverbote gegen Gladbach-Ultras

Düsseldorf (ots) - In Mönchengladbach läuft Verein und Fans die Aufarbeitung derSchmähungen von Ultras gegen den Hoffenheimer Mäzen Dietmar Hopp beimBundesligaspiel am Samstag. Gunter Pilz, Sportsoziologe an der HochschuleHannover, reagiert mit Unverständnis auf das Plakat der Borussia-Fans. "Es gehtjetzt darum ein wichtiges Signal zu setzen und da gibt es nur eine Strafe:Stadionverbote. Die Leute müssen merken, dass das ein absolutes No-Go ist undgegen jede Ethik widerspricht", sagte Pilz der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Dienstag). "Für mich ist das nicht nachvollziehbar und erschreckend. Vor allemin diesem Moment, wo nach Hanau für Respekt und Menschenwürde eingestandenwurde. Die Ultras lassen es anscheinend lieber auf Machtspiele mit dem DFBankommen", sagte Pilz weiter. Kollektivstrafen wie zuletzt gegen die Fans vonBorussia Dortmund lehnte Pilz jedoch ab.