FancyFon beweist auf MWC 2017 Weitblick für die Erschließung des geschäftlichen Werts von Wearables

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -FancyFon Software Ltd. hat neue Features für Samsung Gear S3angekündigt, die Wearable Technologies in Geschäftsprozessennutzbringend anwendbar machen. Mit seinem Hauptprodukt FAMOC gibtFancyFon Firmen ein Instrumentarium zur Sicherung und Verwaltung vonmobilen Daten und Geräten für so gut wie alle vorstellbaren Szenarienim Unternehmen an die Hand.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/473821/FancyFon_Logo.jpg )Der geschäftliche Wert von Wearables ist eine bisher nochweitgehend ungenutzte Chance, und die Anbieter vonEnterprise-Technologie erkunden neue Wege, wie sich WearableTechnologies nutzen lassen, um die Mitarbeiter zu unterstützen undGeschäftsprozesse zu verbessern. FAMOC unterstützt gemeinsam mitSamsung Knox Samsung Gear S3 mit einem sicheren Framework fürWearables-Einsatz im Enterprise-Umfeld, das mit dem KnoxCustomization SDK eine Reihe von Programmierschnittstellen zurKonfiguration bietet, damit Unternehmen die Wearables passend zuihren geschäftlichen Anforderungen zurechtschneidern können. Zueinfachen Anwendungsfall-Szenarien zählen z.B. die Vernetzung vonBarcode-Scanner und Smartwatch bei der Lagerhaltung, oderNotfallsituationen im Unternehmen."Wir haben zusammen mit Samsung eine gemeinsame Vision, wietragbare Technologien heute in Geschäftsprozessen weitreichendeingesetzt werden können. Wir wissen, dass sich hier eine bedeutendezukünftige Chance eröffnet, die das unternehmerische Geschäft übereinfache operative Kosteneinsparungen und Risikomanagement hinausverwandeln kann", sagt Bartosz Leoszewski, CEO von FancyFon."Unternehmen erkennen zunehmend die Vorteile von Wearables, sindjedoch besorgt, was die Verwaltung und Sicherheit dieser Geräteangeht. Die Kooperation zwischen Samsung und FancyFon vereintSamsungs erstklassige Wearable Technology mit der Flexibilität undSicherheit, die die heutigen Organisationen verlangen und erwarten",erklärt JS Kim, Vice President Global Mobile B2B Team bei SamsungElectronics.Mehr zur FAMOC und Samsung Gear S3-Integration finden Sie unterhttp://www.fancyfon.com/Informationen zu FancyFon Software Ltd.FancyFon hat sein wichtigstes Produkt, die FAMOC MDM-Plattform,vor mehr als 8 Jahren erstellt, und die Lösung hilft seitdemIT-Managern dabei, die mobilen Geräte ihrer Mitarbeiter zu sichernund auf wachsende Mobilitätsbedürfnisse zu reagieren. Was alseinfache Lösung für die Verwaltung von Mobiltelefonen begann, die vonMitarbeitern genutzt werden (sowohl Unternehmenshandys als auchBYOD), entwickelt sich nun zu einer Plattform, die das gesamteÖkosystem der vernetzten Geräte unterstützt. Egal ob es sich um einEinzweck-Tablet, ein robustes Gerät für den Lagerhaus-Einsatz oderein mobiles AD-Display handelt, mit FAMOC haben Firmen einInstrumentarium zur Sicherung und Verwaltung von mobilen Daten undGeräten für so gut wie alle vorstellbaren Szenarien im Unternehmen ander Hand.FancyFon hat seinen Hauptsitz in Cork, Irland. Zu den Kunden desUnternehmens zählen Dienstleister, große Unternehmen undRegierungsorganisationen in Europa und den Vereinigten Staaten.