Fan-Anleihen: Warum sich die Loyalität zum Fußballverein als riskantes Unterfangen entpuppen kann

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, was gibt es Schöneres, als mit seinem Hobby Geld zu verdienen? Was in der Theorie natürlich verlockend klingt, kann für Fußball-Fans mit finanziellen Risiken verbunden sein. Denn Anleihen von Fußballklubs gleichen eher einer Sportwette, als einer soliden Geldanlage. Doch was spricht eigentlich gegen ein Investment in den FC Schalke 04,...