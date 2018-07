Famous Dave’s of America: Meinungen?

Famous Dave's of America weist zum 24.07.2018 einen Kurs von 6,7 USD an der BörseNASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Restaurants" geführt.Wie Famous Dave's of America derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.1. Analysteneinschätzung: Famous Dave's of America erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Famous Dave's of America vor. Famous Dave's of America erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

