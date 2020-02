Family Zone von Ferrari World Abu Dhabi ist nun für die Öffentlichkeit zugänglich

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) - Die Family Zone wird vier Miniaturversionender kultigsten Attraktionen des Freizeitparks umfassenFerrari World Abu Dhabi, der führende Themenpark der Welt, begrüßte heute Gäste,die zum ersten Mal seine neue Family Zone (Familienzone) erleben konnten.Komplett mit vier hochmodernen Attraktionen, die ausschließlich für jüngereGäste konzipiert sind, ist der neue Bereich ein Muss für Familien und Freundejeden Alters. Die neue Zone verspricht einen unvergleichlichen Nervenkitzel, derdas Erlebnis der erwachsenen Gäste in dem berühmten, rot überdachten Themenparkwiderspiegelt. Die Einführung der Family Zone ist eine der vielen besonderenÜberraschungen im Jahr 2020, wenn die Ferrari World Abu Dhabi im November diesesJahres ihr 10-jähriges Bestehen feiert.Um die Multimedia-Pressemitteilung anzuzeigen, klicken Sie bitte hier: https://www.multivu.com/players/uk/8698251-ferrari-world-abu-dhabi-family-zone-open/Bianca Sammut, General Manager der Ferrari World Abu Dhabi, kommentierte denStart der neuen Family Zone wie folgt: "Es erfüllt uns mit großem Stolz undFreude, die Family Zone in der Ferrari World Abu Dhabi offiziell zu eröffnen -mit vier umwälzenden Miniaturattraktionen, die von unseren beliebtenFahrgeschäften inspiriert wurden. In unserem legendären Freizeitpark können wirunseren kleinen Gästen endlich zeigen, wie es ist, ein 'großes Kind' zu sein!Die Hinzufügung dieser Attraktionen ist ein wichtiger Meilenstein auf unserer10-jährigen Reise und ein Beweis für unser Engagement, das Gasterlebnis in derFerrari World Abu Dhabi kontinuierlich zu steigern."Die Familienzone umfasst vier völlig neue Attraktionen: Die Formel Rossa Junior,Speedway Race, Flying Wings und den Turbo Tower, die alle für jüngere Gästekonzipiert sind, die actionreiche Abenteuer suchen.Ein spektakuläres Abenteuer erwartet Gäste an Bord der Formel Rossa Junior, beidem sie die Intensität, den Nervenkitzel und die Geschwindigkeit der FormulaRossa in ihrer Miniaturversion erleben werden. Den jüngeren Gästen steht dieFahrt ihres Lebens bevor, wenn sie an Bord der adrenalingeladenen Attraktionspringen und bei einer Geschwindigkeit von 45 km/h auf dieser Miniaturversionder schnellsten Achterbahn der Welt den Geist von Ferrari spüren werden.Unterdessen wird Speedway Race, ein farbenfroher zweisitziger Rennwagen, dieGäste auf eine einzigartige Reise mitnehmen. Auf dieser kleineren Version desJunior-GP können Gäste jeden Alters das Verlangen nach Schnelligkeit spüren.Speedway Race ist wirklich ein einzigartiges visuelles Erlebnis für die ganzeFamilie, das es zu entdecken gilt.Für kleine Gäste mit großen Träumen ist Flying Wings ein Muss. Auf dieserspektakulären Fahrt sind angehende Piloten eingeladen, ihre Flüge zu steuern,während sie durch den Themenpark schweben, um das ultimative Flugabenteuer zuerleben. Jüngere Gäste können das Segel übernehmen, die Bewegung desSegelflugzeugs ganz allein steuern und sich auf ein aufregendes neues Abenteuerauf dieser Miniversion der berühmten Flying Aces vorbereiten.Für diejenigen, die über den Horizont hinausblicken möchten, verspricht derTurbo Tower Familien und Freunden einen spektakulären Blick auf denVergnügungspark. Diese aufregende Attraktion ist eine Juniorenversion des TurboTrack, die aufstrebende Ferrari-Piloten in die Luft und wieder nach untenbefördert, damit sie den ultimativen schwerkraftfreien Fall erleben.Nachdem sie sich in der Family Zone Appetit geholt haben, können sich dieKleinen von Mamma Rossellas brandneuem Kindermenü verwöhnen lassen. Vollermundgerechter Leckerbissen, die vor Geschmack strotzen, wird die neueSpeisekarte des typisch italienischen Restaurants des Parks selbst diewählerischsten Esser zufrieden stellen, mit leckeren Häppchen wie Mini-Pizzenaus dem Holzofen, Makkaroni und Käsekroketten, Fisch und Pommes undtraditionellen Spaghetti Bolognese.Weitere Informationen finden Sie unter: www.ferrariworldabudhabi.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1096421/Ferrari_World_Turbo_Tower.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1096420/Ferrari_World_10_Years_Logo.jpg(https://mma.prnewswire.com/media/1096420/Ferrari_World_10_Years_Logo.jpg)Pressekontakt:Farah ExperiencesRabie RimanPR Managerrriman@farahexperiences.com+97124930388Weber Shandwick MENATSahar MakkiSMakki@webershandwick.com+9712-449-4457Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141871/4533982OTS: Ferrari WorldOriginal-Content von: Ferrari World, übermittelt durch news aktuell