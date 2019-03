Finanztrends Video zu



mehr >

München (ots) -Deutschlands bekannteste Auswanderer-Familie ist zurück- Familienzuwachs und neue Projekte bei den Reimanns- Sendetermin: ab Montag, 25. März 2019, um 20:15 Uhr bei RTL IIManu und Konny werden erneut Großeltern. Ihre Tochter Janina stehtkurz vor der Entbindung. Traurig ist dagegen die Nachricht, dassHündin Phoebie an Krebs erkrankt ist. Zudem macht Kumpel Bernd denReimanns ein spannendes Angebot.Zwei bezaubernde Enkelkinder haben Manu und Konny bereits vonSohnemann Jason und seiner Frau Hunter. Nun kündigt sich EnkelchenNummer 3 an: Tochter Janina ist hochschwanger und Oma und Opa sitzenauf heißen Kohlen. Vor allem Manu platzt fast vor Neugierde und kannes nicht abwarten, das Baby endlich in den Armen zu halten.Sobald der Anruf von Schwiegersohn Coleman kommt, wollen Konny undManu den nächsten Flieger nach Texas besteigen - allerdings wurde beiHündin Phoebie, die seit fast neun Jahren Teil der Familie ist,Knochenkrebs diagnostiziert. Konny und Manu möchten die kranke Hündinauf keinen Fall allein lassen und warten auf die Ankunft vonHundesitterin und Freundin Sandra aus Deutschland, die sichzwischenzeitlich um Phoebie kümmern wird. Werden die beidenHawaiianer es schaffen, noch vor der Geburt im 5.900 Kilometerentfernten Austin anzukommen?Schließlich kommt noch Konnys Kumpel, der Wohnmobil-Experte Bernd,mit einem Angebot um die Ecke: Er erinnert an dieAustralien-Testfahrt, die Konny und Manu vor einem Jahr mit einem vonBernds Monster-Wohnmobilen gemeistert haben. Nun soll es eine zweiteRunde geben und das nächste Ziel heißt Neuseeland! Werden dieReimanns wirklich ins Land der Hobbits reisen?"Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben": Neue Folgen abMontag, 25. März 2019, um 20:15 Uhr bei RTL IIDie Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage langkostenlos bei www.tvnow.de verfügbar.Pressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationStefanie Reichardt089 - 64185 6512stefanie.reichardt@rtl2.deRTL II Bildredaktionbildredaktion@rtl2.deMehr Informationen unter www.rtl2-presse.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell