Familienurlaub und Weltklassetennis - Rund um Pfingsten WTA-Damenturnier in Nürnberg (FOTO)

--------------------------------------------------------------Nürnberg-Familienurlaubhttp://ots.de/VtJuO--------------------------------------------------------------Nürnberg (ots) -Vom 19. bis 26. Mai 2018 findet die sechste Auflage desWTA-Damenturniers um den Nürnberger Versicherungscup auf der Anlagedes TC 1. FC Nürnberg statt. Dieses Get-together der Tenniswelt lässtsich optimal mit einem Familienurlaub in Nürnberg kombinieren. Mit250.000 Dollar ist das Turnier dotiert, und mit Julia Görges hat sichdie aktuelle Nummer 14 der Weltrangliste als erste Topspieleringemeldet. Sie war bereits dreimal am Start, wobei sie nun endlich denTitel gewinnen möchte. Die Voraussetzungen dafür sind gut, denn alsNeu-Regensburgerin hat sie bei diesem Turnier die einmalige Chance,im eigenen Bett zu übernachten, um dann perfekt ausgeruht an denStart zu gehen. Gerade die familiäre Atmosphäre ist es, die dasNürnberger Ereignis auszeichnet: hier können Fans Weltklasse-Tennisaus nächster Nähe erleben.Die Ticketpreise variieren zwischen fünf Euro amQualifikationssamstag und 60 Euro in der besten Kategorie amHalbfinalfreitag. Am Pfingstwochenende ist erstmals einZweitagesticket erhältlich. Auch das Familienticket für den Finaltagist neu im Angebot. Zudem gibt es wieder zahlreiche Ermäßigungen. Soerhalten Kinder sowie Jugendliche unter 16 Jahren an den ersten dreiTagen freien Eintritt.Die Congress- und Tourismus-Zentrale bietet mit der"Entdeckungstour für die ganze Familie" eine idealeKombinationsmöglichkeit mit dem Turnier an. Zwei Übernachtungen füreine dreiköpfige Familie sind - mit vielen Extras versteht sich -bereits ab 279 Euro zu haben. Und das Beste daran: die Tennisanlageist hervorragend per Bus zu erreichen: die freie Fahrt mit allenöffentlichen Verkehrsmitteln ist im Arrangementpreis bereitsenthalten.Informationen:https://tourismus.nuernberg.de/buchen/pauschalen/entdeckungstour undhttp://www.nuernbergercup.dePressekontakt:Rosemarie SchuckertCongress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg0911 23 36 136schuckert@ctz-nuernberg.deOriginal-Content von: Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg, übermittelt durch news aktuell