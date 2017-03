Familienurlaub im Paradies: Insel-Hopping mit Silhouette Cruises / Urlaub auf den Seychellen / Kinder reisen kostenfrei mit / Kreuzfahrt unter Segeln (FOTO)

Bremen (ots) -Wenn Familien ihren gemeinsamen Jahresurlaub planen, stehen dieSeychellen als Reiseziel nicht unbedingt weit oben: Der Inselstaatgilt zwar als paradiesisches Urlaubsland, jedoch auch als besondersexklusiv und nicht unbedingt günstig. Dabei profitieren insbesondereFamilien von einer Alternative zu teuren Unterkünften und Hotels.Denn an Bord des historischen Segelschoners »Sea Pearl« der ReedereiSilhouette Cruises reist ein Kind unter 12 Jahren beim Inselhoppingin der Kabine der Eltern kostenfrei mit.Jeden Tag eine andere Insel, spannende Abenteuer, Sonne und Meer:Kaum eine andere Reiseform lässt die Familien einenabwechslungsreicheren Urlaub erleben. Von Langeweile keine Spur, wennEltern und Kind im UNESCO-Welterbe Valleé de Mai auf den Spuren derberühmtem Kokosnuss Coco de Mer wandeln, auf den VogelschutzinselnAride oder Cousin einheimische Vogelarten entdecken, mit dem Rad dienahezu autofreie Insel La Digue erkunden oder auf Curieuse auf dieSuche nach Riesenschildkröten gehen.Nach den Exkursionen auf den Inseln erfrischt ein Sprung ins Meer,wird beim Schnorcheln oder bei einem Schnupper-Tauchgang dieUnterwasserwelt bestaunt und bei Kayak-Ausflügen selbst Kapitängespielt.Buchung und weitere Informationen:Internet: www.seychelles-cruises.com oder in jedem Reisebüro7-tägige Segel-Kreuzfahrt an Bord der SV »Sea Pearl«Reisezeitraum 1. Juli bis 27. Oktober 2017: 1.538 Euro pro Personin der Doppelkabine / Kinder bis 12 Jahren in der Kabine der Elternkostenfrei, zuzüglich Marine Conservation Fee (146 Euro pro Person,Kinder bis 12 Jahren 48 Euro)Silhouette Cruises, gegründet 1997, bietet mit einem neuenTourismus-Konzept auf zwei modernen und zwei historischenSegelschiffen (Baujahre 1915/1920) sowie dem Expeditionsschiff»Maya's Dugong« Kreuzfahrten durch die Inselwelt der Seychellen an.Die Kombination aus der Romantik von Kreuzfahrten unter Segeln sowieder Vielfalt aus Natur und Kultur der Inselgruppe der Seychellensorgt für einen gleichermaßen entspannten als auchabwechslungsreichen Urlaub. Die Routen und die Atmosphäre an Bord dermodernen »Sea Star« und »Sea Bird« sowie auf den historischen Seglern»Sea Shell« und »Sea Pearl« sprechen verschiedene Zielgruppengleichermaßen an: Naturliebhaber schätzen die abwechslungsreichenLandgänge, Wassersportler gehen auf Tauch-, Schnorchel- oderKayakausflüge. Seit 2015 legt die »Maya's Dugong« zudem zuExpeditionskreuzfahrten zu den Outer Islands der Seychellen ab. Undnicht zuletzt gelten die Seychellen als Traumziel fürHochzeitsreisende, für die Silhouette Cruises spezielleHoneymooner-Angebote bereit hält. www.seychelles-cruises.com.Pressekontakt:John Will KommunikationBremer MedienhausSchwachhauser Heerstraße 7828209 BremenT. 0421 333 98 28M. 0172 54 54 880mail@will-kommunikation.dewww.will-kommunikation.deOriginal-Content von: Silhouette Cruises, übermittelt durch news aktuell