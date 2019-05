Essen (ots) -Die Dienstleistungsgruppe KÖTTER Services hat beimLünendonk-Ranking "Führende Facility-Service-Anbieter" erneut denSprung unter die Top-Anbieter geschafft. Damit unterstreicht dasFamilienunternehmen seine Kompetenz als Systemanbieter fürganzheitliche Gebäudedienste und Spezialist für Sicherheits-,Reinigungs- und Personaldienste. Gleichzeitig nimmt VerwaltungsratFriedrich P. Kötter die neuesten Ergebnisse der renommierten Studiezum Anlass, vor einer reinen Wachstumsausrichtung der Branche zuwarnen. "Wachstum ist gut - Qualität und fairer Wettbewerb aber auch.Dies gilt speziell für den mit mittlerweile zirka 6.500Marktteilnehmern überbesetzten Sicherheitssektor, bei dem rund dieHälfte der Unternehmen einmal genauer unter die Lupe genommen werdenmüsste", betonte der Familienunternehmer. "Angesichts einesAnbieterwachstums von fast 25 % allein in den letzten fünf Jahren,der den dramatischen Wettbewerbs- und Preisdruck weiter angekurbelthat, benötigen wir dringend eine Konsolidierung der Branche unddeutlich strengere gesetzliche Vorgaben", untermauerte derVizepräsident des Bundesverbandes der Sicherheitswirtschaft (BDSW)mit Blick auf das von der Bundesregierung für diese Legislaturperiodeangepeilte Sicherheitsgesetz.Mit einem Jahresumsatz von 540 Millionen Euro sowie 18.500Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schaffte das Familienunternehmenmit Stammsitz in Essen den Sprung auf Rang 11. "Die Studie bestätigtunsere auf nachhaltiges Wachstum, langfristige Partnerschaften sowieQualitätsdienstleistungen ausgerichtete Strategie, mit der wir unstrotz des stetig steigenden Wettbewerbsdrucks behaupten", erklärteFriedrich P. Kötter. So konnte die Unternehmensgruppe den Umsatz inden zurückliegenden fünf Jahren um durchschnittlich 6,6 % pro Jahrsteigern, die durchschnittliche 5-Jahres-Wachstumsrate bei denBeschäftigten betrug 2,6 % p. a. Impulsgeber sind die ganzheitlichenLösungen aus Sicherheitsdiensten und -technik, Reinigungs- sowiePersonaldienstleistungen, die in Kombination mit Hightech-Anwendungendie Sicherheit erhöhen, die Kunden bei der Konzentration auf ihrKerngeschäft unterstützen sowie ihnen durch die rasante digitaleEntwicklung neue Geschäftsfelder eröffnen.Kein Wachstum um jeden Preis / Gesetzgeber sollSubunternehmer-Einsätze begrenzen"Diesen soliden Wachstumskurs werden wir auch in Zukunft striktfortsetzen", kündigte der Familienunternehmer an. "Heißt: Es gibtkein Wachstum um jeden Preis, sondern ausschließlich auf Basisstrikter Qualitätsausrichtung und solider Personalplanung, die vordem Hintergrund des wachsenden Arbeitskräftemangels zur immerentscheidenderen Komponente wird." In diesem Zuge werde neben deneigenen Maßnahmen die Unterstützung der Auftraggeber immer wichtiger."Gutes Personal und hochwertige Qualität bedingen auskömmlichePreise. Die Auftraggeber müssen also bereit sein, unsereumfangreichen Rekrutierungs- und Ausbildungsaktivitäten sowie hohenInvestments in die Qualitätssicherung angemessen zu honorieren. Diesgilt gerade für den öffentlichen Sektor, der in ganz überwiegendemMaße nach dem billigsten Preis vergibt", sagte derSicherheitsexperte. Des Weiteren sei nur durch frühzeitige undkontinuierliche Abstimmung zwi-schen Kunde und Dienstleisterverlässliche Personalplanung möglich.Gleichzeitig müsse der Gesetzgeber solidere Rahmenbedingungenschaffen. Hier biete die von der großen Koalition für dieseLegislaturperiode angekündigte Verabschiedung einesbundeseinheitlichen Sicherheitsgesetzes eine riesige Chance. "Damitwürde Deutschland nicht nur zu unseren Nachbarstaaten aufschließen,die bis auf Österreich längst über eine solche Gesetzgebungverfügen", sagte der 52-Jährige. "Indem die Anforderungen speziell anaktuelle und künftige Gewerbetreibende aber auch die Beschäftigtenerhöht sowie zugleich der Einsatz von Nachunternehmern striktreglementiert wird, kann schwarzen Schafen und Dumpinganbieternendlich die Basis entzogen werden. Das auch im Interesse derBeschäftigten in unserer Branche - denn Dumpingpreise sind immer nurdurch Dumpinglöhne, also auf dem Rücken der Mitarbeiter, möglich."Pressekontakt:KÖTTER GmbH & Co. KG VerwaltungsdienstleistungenCarsten Gronwald, Pressesprecher, Tel.: (0201) 2788-126,Carsten.Gronwald@koetter.deOriginal-Content von: KÖTTER Services, übermittelt durch news aktuell