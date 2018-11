Familiensache Diabetes: Zum Weltdiabetestag 2018 würdigt Ascensia Diabetes Care die Bedeutung von Familien (FOTO)

Leverkusen (ots) -Motivation und Aufmunterung, Unterstützung beim täglichenDiabetes-Management und die Förderung einer gesunden Lebensweise - imUmgang mit Diabetes kann die Familie einen entscheidenden Beitragleisten. Anlässlich des Weltdiabetestages 2018 rückt AscensiaDiabetes Care, Hersteller der Contour Next Blutzuckermesssysteme,diese wichtige Rolle in den Vordergrund: 38 digitale Kunstwerkeerzählen die Geschichten von Familien aus aller Welt, die Angehörigemit Diabetes unterstützen und inspirieren. Damit möchte dasUnternehmen die Bedeutung der Familie für die Prävention, Diagnoseund Behandlung von Diabetes hervorheben und das offizielle Motto desdiesjährigen Weltdiabetestages, "Familie und Diabetes", stärken. Abheute sind die digitalen Kunstwerke auf den Social-Media-Kanälen undder globalen Webseite von Ascensia Diabetes Care zu sehen.Gemeinsam Diabetes bewältigen: das Gute feiern, das BelastendeteilenFür die Aktion hat Ascensia Diabetes Care Menschen auf der ganzenWelt gebeten, ihre Familienportraits einzureichen und zu erzählen,wie sie Angehörige mit Diabetes unterstützen. Professionelle Künstlerverwandelten die Fotos durch Illustrationen in einzigartige digitaleKunstwerke, um die Geschichten hinter den Bildern zuveranschaulichen. Stellvertretend für Familien in Deutschland, dieein Familienmitglied mit Diabetes begleiten, stehen Carolin, Susannund Michael Bertsch. Als bei Carolin im Alter von eineinhalb JahrenTyp-1 Diabetes diagnostiziert wurde, war das ein massiver Einschnittfür ihre Eltern. "Erstmal funktioniert man einfach nur", erinnertsich Michael Bertsch. "In den ersten Jahren hat vor allem meine FrauCarolins Diabetes-Management komplett übernommen. Erst nach einerWeile haben wir realisiert, wie belastend diese Zeit war und wie sehruns dies an unsere Grenzen geführt hat." Gemeinsam versuchte dieFamilie, das Beste aus der Situation zu machen und dieHerausforderungen optimistisch anzugehen. Michael Bertsch gründetedie Online-Community "Diabetes-Kids", über welche die Familie vieleFreunde gewonnen hat und Carolin andere Kinder mit Diabeteskennenlernte. "Dort hat Carolin schon früh gelernt, dass sie mitihrer Erkrankung nicht alleine ist. Sie geht sehr selbstverständlichmit ihrem Diabetes um und käme nie auf den Gedanken, sich dafürschämen oder verstecken zu müssen." Heute ist Carolin 20 Jahre altund steht mit ihrem Diabetes voll im Leben. Das Familienfoto, das einKünstler digital bearbeitet hat, zeigt ihren Schulabschluss - dasEnde eines wichtigen Lebensabschnitts. Auch für ihre Eltern: "Carolinist jetzt erwachsen, sie nimmt ihr Leben und natürlich auch ihrenBegleiter, den Diabetes, selbst in die Hand. Das Rüstzeug dafür hatsie im Gepäck und wir müssen lernen, die Verantwortung an sieabzugeben", weiß Michael Bertsch.Die Bedeutung von Familien für den Umgang mit DiabetesunterstreichenDas Thema "Familie und Diabetes" wurde von der InternationalDiabetes Federation (IDF) für den Weltdiabetestag 2018 und 2019ausgewählt, um das Bewusstsein dafür zu schärfen, wie sich derDiabetes auf das Familienleben auswirkt. So soll die Rolle derFamilie gewürdigt werden, die sie bei der Prävention, Diagnose undBehandlung der Stoffwechselerkrankung spielt. "Geschichten wie dieder Bertschs zeigen, wie wichtig die Familie für Menschen mitDiabetes ist. Sie hilft ihnen dabei, sich den Herausforderungen desDiabetes zu stellen, unterstützt sie bei ihrem alltäglichenDiabetes-Management und sorgt dafür, dass ihre Lebensqualität davonso wenig wie möglich beeinträchtigt wird", betont Michael Kloss, CEOvon Ascensia Diabetes Care. "Mit unseren Kunstwerken möchten wir denemotionalen Stellenwert von Familien hervorheben und das Bewusstseinder Öffentlichkeit für Diabetes weltweit erhöhen." Wer sich daranbeteiligen möchte, ist herzlich eingeladen, die inspirierenden Motivevia Facebook (www.facebook.com/ContourAscensia), Twitter(www.twitter.com/ascensiaglobal) und Instagram(www.instagram.com/contour_ascensia) zu teilen. Alle Bilder sind auchin einer Bildergalerie unter www.ascensia.com/wdd2018/ zu sehen.Mehr Informationen zur Blutzuckerselbstkontrolle erhalten Sie imInternet unter www.diabetes.ascensia.de oder beim Ascensia DiabetesService unter der kostenfreien Service-Hotline 0800/50 888 22.Über Ascensia Diabetes CareAscensia Diabetes Care ist ein globales, auf Diabetes Carespezialisiertes Unternehmen, welches Menschen mit Diabetes dabeiunterstützt, ihre Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen und einehöhere Lebensqualität zu ermöglichen. Wir nutzen unsere Innovationenund Expertise, um qualitativ hochwertige Lösungen und messgenaueSysteme zu entwickeln, die einen einfachen und positiven Unterschiedim täglichen Leben von Menschen mit Diabetes machen.Der Kern unseres Portfolios sind die bewährten Contour® NextBlutzuckermesssysteme. Unsere Produkte vereinen fortschrittlicheTechnologien mit anwenderfreundlicher Funktionalität, um Menschen mitDiabetes im Umgang mit ihrem Diabetes zu unterstützen. Wir engagierenuns für eine kontinuierliche Forschung, Innovation und dieWeiterentwicklung neuer Produkte. Als verlässlicher Partner in derDiabetes Care Industrie arbeiten wir eng mit medizinischenFachkräften und weiteren Partnern zusammen - zum einen, umsicherzustellen, dass unsere Produkte die höchsten Standards anPräzision und Richtigkeit und damit hohe Messgenauigkeitgewährleisten und zum anderen, um unser Geschäft mit größterIntegrität führen zu können.Ascensia Diabetes Care entstand 2016 durch den Verkauf von BayerDiabetes Care an PHC Holdings Ltd (vormals Panasonic HealthcareHoldings Co., Ltd). Die Produkte von Ascensia Diabetes Care werdenweltweit in mehr als 125 Länder verkauft. Ascensia Diabetes Carebeschäftigt mehr als 1.700 Mitarbeiter in 31 Ländern.Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unterwww.diabetes.ascensia.de.Mehr Informationen zur Pressemitteilung erhalten Sie unterwww.diabetes.ascensia.de/aktuelles/news.Ascensia, das Ascensia Diabetes Care-Logo und Contour sind Markender Ascensia Diabetes Care Holdings AG.Vertrieb der Contour Next BlutzuckermessgeräteAlle Blutzuckermessgeräte der Contour Next Generation können vonMenschen mit Diabetes über den Ascensia Diabetes Service unter0800/508 88 22, auf www.diabetes.ascensia.de sowie per E-Mail(info@ascensia.de) gegen Beantwortung und Zurücksendung einesFragebogens kostenfrei bestellt werden. Weitere Informationen zu denGeräten erhalten Sie auch in Apotheken und dem Fachhandel.Pressekontakt:Ihre Ansprechpartnerin:Nadine Dengel, PR & Communications ManagerTel. +49 214 322 94549E-Mail: nadine.dengel@ascensia.comOriginal-Content von: Ascensia Diabetes Care Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell