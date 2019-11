Familienrecht nur für die Justiz / Vorschläge aus dem Bundesjustizministerium ignorieren Bedürfnisse der Väter

Berlin (ots) - Bundesjustizministerin Lambrecht ließ vor Wochenfrist einThesenpapier mit Vorschlägen zur Neuregelung des veralteten deutschenFamilienrechts veröffentlichen. Väterverbände kritisieren das Papier alsunzulänglich. "Darin kommen vor allem die Interessen der Justiz und dergerichtsnahen Professionen zum Ausdruck" kritisiert Gerd Riedmeier, Sprecher derInteressengemeinschaft Jungen, Männer und Väter (IG-JMV) und ergänzt: "DerAnsatz soll wohl mehr der Justiz dienen als heutigen Trennungsfamilien."Besonders kritisch sieht die IG-JMV das Ignorieren der Lösungen, die sich inanderen westlichen Ländern seit Jahren bewähren. Beispiel Norwegen: Hier gilt"Beide betreuen - beide bezahlen" mit Blick auf die jeweilige Bedürftigkeit undLeistungsfähigkeit der Eltern. Das interessiert in Deutschland die befasstenSPD- und Frauen-geführten Bundesministerien für Familie und Justiz jedoch nicht.Das Papier wendet sich gegen verpflichtende Mediation vor Beginn desFamilienverfahrens zur Regelung der Betreuung, wie in Australien oder in den USAbewährt. Anstelle dessen solle das Prinzip der Strittigkeit erhalten bleiben.Das verwundert nicht, kritisiert Riedmeier, war der zuständige Arbeitskreis dochvor allem mit Vertretern aus der Richter- und Anwaltschaft besetzt. Vertretervon Väterverbänden fehlten.Die Unterhaltsfrage und eine faire Aufteilung der finanziellen Lasten nachBetreuungsanteil werden überhaupt nicht angesprochen. Die Ministerinnen Lamrecht(Justiz) und Giffey (Familie) möchten am Zwang für Väter festhalten, durchMehrarbeit und Überstunden bei gleichzeitiger Zuweisung eines "fiktivenEinkommens" den Unterhalt für die Kinder zu sichern. Dass dieser Zwang einergleichberechtigten Betreuung der Kinder im Wege steht, ist ihnen bekannt.Heutige intakte Familien teilen ihre Verantwortung für die Betreuung ihrerKinder und in der Unterhaltsfrage partnerschaftlich auf. Auch getrennterziehende Eltern wollen zunehmend diese Aufgaben auf beide Haushalte verteilen.Das BMJV ignoriert jedoch ihre Bedürfnisse, bedauert die IG-JMV und formuliertsarkastisch "Willkommen in den 50er Jahren".Ärgerlich sei die im Papier unhinterfragt verwendete Argumentation über ein"Kindeswohl", das es so im juristischen Sinne nicht gibt (allenfalls alsAbwesenheit von Kindeswohlgefährdung). Der Begriff ist bekannt für seinetendenziöse Verwendung vor Gericht, um Prozessvorteile zu erlangen, zu Lastendes Prozessgegners. Skandalös sei auch der Umstand, dass das SPD-geführteMinisterium nach 3 ½ Jahren Arbeitskreise lediglich ein "Thesenpapier"präsentiert, mehr nicht. Es reichte nicht einmal zu einem Gesetzesvorentwurf.Der Schluss liegt nahe, es solle vor allem auf Zeit gespielt werden und imGrunde so wenig wie möglich an der Diskriminierung getrennt erziehender Vätergeändert werden.Link zum Thesenpapier des BMJV: http://ots.de/xzshxNPressekontakt:PRESSE-INFO +++ IG Jungen, Männer und Väter +++ PRESSE-INFOInteressengemeinschaft Jungen, Männer und Väter (IG-JMV):Website: www.ig-jungen-maenner-vaeter.deEmail: presse@ig-jungen-maenner-vaeter.deSprecher: Gerd RiedmeierTel. +49 (0)176 - 611 123 57FSI - Forum Soziale Inklusion e.V. www.fsi-gleichbehandlung.deMANNdat e.V. www.manndat.deTrennungsväter e.V. www.trennungsvaeter.deVäterbewegung (Förderverein) e. V. www.vaeterbewegung.orgOriginal-Content von: Interessengemeinschaft Jungen, Männer und Väter (IG JMV), übermittelt durch news aktuell