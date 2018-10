Potsdam (ots) -Die Landtagsfraktion der AfD in Brandenburg hat in dieser Wocheihren Antrag für eine "Baby-Willkommens-Box" vorgestellt. JedeMutter, die bereits seit mindestens fünf Jahren vor der Geburt inBrandenburg lebt, bekommt für ihr Neugeborenes eine solche Box. Darinenthalten sollen u. a. sein: eine kleine Matratze, Bettlaken, Decke,Bettbezug, Stofftücher, Spucktücher, Kapuzenhandtuch,Badethermometer, Trinkfläschchen, Mütze, Söckchen, verschiedeneStrampler, Schlafanzug, Schlafsack, Kuscheltier, Bade- undHygieneprodukte für Kind und Mutter. Außerdem sollen im Paketwichtige Informationen weitergegeben werden zur richtigen Pflege undVersorgung des neugeborenen Kindes.Dazu erklärt die Familienpolitische Sprecherin der AfD-FraktionBirgit Bessin:"Ich verstehe unsere Baby-Willkommens-Box als ein deutlichesSignal für eine aktive Familienpolitik. Entgegen dem vom Mainstreametablierten Trend zum Single-Dasein oder zum kinderlosen Pärchenwollen wir von der AfD die traditionelle Familie wieder fördern. AusMann, Frau und selbstverständlich einem oder mehreren Kindern. Dazubraucht es aber auch ein Klima und eine Gesellschaft, die Kinder ganzdeutlich willkommen heißen. Das ist momentan ganz anders: Gerade beiBrandenburgern, die wenig Geld verdienen, ist ein Kind in ersterLinie ein Armutsrisiko. Das darf es aber niemals sein. Deshalbschafft die Baby-Willkommens-Box gleich gute Startbedingungen füralle Neugeboren im Land. Dabei ist es ganz egal, ob die Eltern viel,wenig oder gar kein Geld verdienen.Ich weiß aber auch, dass die Box nur ein erster Schritt sein kann.Denn die Erstausstattung allein wird als Motivation, Kinder in dieWelt zu setzen, nicht ausreichen. Hier sieht die AfD-Fraktion nochviel Handlungsbedarf. Und so bitte ich darum, dieBaby-Willkommens-Box als den Auftakt einer ganzen Reihe vonfamilienpolitischen Maßnahmen zu betrachten, die Teil einesZukunftsplans für unser Land Brandenburg sein werden. Die ZukunftBrandenburgs wollen wir nach der Landtagswahl 2019 - mit einemdeutlichen Auftrag der Wähler - endlich wieder positiv gestalten.Fest steht: Wer dem demographischen Wandel entgegenwirken will,muss in erster Linie auf das eigene Volk schauen. Wer sich - wie dieAltparteien - auf Einwanderer oder sog. 'Flüchtlinge' verlässt, umden Altersdurchschnitt zu senken, begeht einen nie wiedergutzumachenden Fehler."Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell