Familienplanung ohne Hormone: Aber sicher!

Immer mehr Frauen möchten auf hormonelle Verhütungsmethodenverzichten und entscheiden sich für hormonfreie Familienplanung. Abersie sollen auch sicher sein! In Zeiten von Smartphone und Co. greifenviele auf mobile Apps zurück, um ihren Fruchtbarkeitsstatus zuüberprüfen. Gynäkologen warnen jedoch vor der alleinigen Verwendungsolcher "Verhütungs-Apps", da sie ohne zusätzliche Hilfsmittel allesandere als sicher sind. Eine zuverlässige Alternative sindZykluscomputer. Sie erfassen, speichern und analysieren Veränderungenim weiblichen Zyklus, um schnell, einfach und sicher dieunfruchtbaren und fruchtbaren Tage anzuzeigen. Wie sicher diesetatsächlich sind, belegt eine neue Studie der Valley Electronics AGund der Universitätsfrauenklinik Erlangen: Eine Kombination ausZykluscomputer und Smartphone-App hilft "Frau" ihre fruchtbaren vonden unfruchtbaren Tagen zu unterscheiden und das laut Studie zu 99,4prozentiger Sicherheit. Der Zykluscomputer Daysy des SchweizerMedizintechnikunternehmens Valley Electronics AG kann entweder fürsich alleine oder - als einziger Zykluscomputer weltweit - inVerbindung einer App genutzt werden. Dadurch ist Daysy besonderszuverlässig und Anwenderfreundlich.Zertifiziert, schnell und einfachDaysy ist ein nach ISO 13485 und ISO 14971 entwickeltesMedizinprodukt und sehr einfach zu bedienen: Jeden Morgen misst Daysyunter der Zunge die Temperatur nach dem Aufwachen (Basaltemperatur),speichert sie und zeigt direkt an, ob "Frau" einen fruchtbaren oderunfruchtbaren Tag hat. Mit der Smartphone-App DaysyView kann "Frau"ihre gespeicherten Daten auf ihr Smartphone oder Tablet übertragen.Über die App werden der individuelle Zykluskalender,Temperaturkurven, Statistiken und Prognosen angezeigt. Die App bietetaußerdem die Möglichkeit, diese Informationen mit dem Partner odermedizinischem Fachpersonal zu teilen.Nähere Informationen zur StudieEine unabhängige klinische Studie hat bereits 1998 gezeigt, dassder Algorithmus, den Daysy verwendet, mit einer Sicherheit von 99,3Prozent fruchtbare und unfruchtbare Tage anzeigt. Nun haben dieValley Electronics AG und die Universitätsfrauenklinik Erlangen ineiner neuen Studie untersucht, ob diese Sicherheit durch diezusätzliche Nutzung der Smartphone-App weiter gesteigert werden kann.Kernfrage der Studie war, ob sich durch die optionale Verwendungeiner mobilen App das Interesse, die Akzeptanz und damit verbundendie Zuverlässigkeit des Zykluscomputers weiter verbessert. Für dieretrospektive Studie wurden insgesamt 6278 Daysy-Nutzerinnen weltweitvia Email kontaktiert. Die Teilnehmerinnen sollten Fragen zu ihremindividuellen Zyklus, zu Erfahrungen mit Verhütungsmitteln, zuSchwangerschaft, Kinderwunsch und zur Nutzung und Akzeptanz der Appbeantworten."Die Studie zeigt, dass die zusätzliche Nutzung der App dieAnwendbarkeit, das Verständnis und den richtigen Umgang mit demZykluscomputer verbessert", erklärt Studienleiter Prof. Dr. med.Stefan Renner. "Damit sorgt die Kombination aus einem Zykluscomputerund einer App für ein stärkeres Bewusstsein der Nutzerin in Bezug aufihren Zyklus und für mehr Einbindung bei der Anwendung desZykluscomputers." Die Darstellung des Zyklus in der App hilft derDaysy-Nutzerin also dabei, ihren Körper und ihren Zyklus besserkennen zu lernen. Und dieses Körperbewusstsein wirkt sich wiederumpositiv auf die Anwendung und damit auch auf die Sicherheit desZykluscomputers aus.Über die Valley Electronics AGDie Valley Electronics AG mit Hauptsitz in der Schweiz und dieValley Electronics GmbH in Deutschland entwickeln und vertreiben seitmehr als 30 Jahren erfolgreich Femtech Produkte. Beide Firmen habensich auf sichere und einfache Alternativen im Bereich der natürlichenFamilienplanung und der auf die Berechnung des "fruchtbaren Fensters"spezialisiert. Der Lady-Comp, Lady-Comp Baby und pearly sind die dreiZykluscomputer, die bereits weltweit seit vielen Jahren auf dem Marktsind. Daysy stammt aus der Schweizer Niederlassung und ist dieneueste Erfindung der Valley Electronics AG. Gründerin von Daysy istNatalie Rechberg, Mutter und leidenschaftliche Unternehmerin, mit demZiel Frauen echte Alternativen zur hormonellen Familienplanung zubieten und sich und ihren Körper besser kennenzulernen.