Familienplanung: Können wir uns Kinder langfristig leisten? (FOTO)

Frankfurt (ots) -Viele Paare fragen sich bei der Kinderplanung, ob sie Nachwuchsfinanziell stemmen können. Denn Kinder sind teuer: Bis zum 18.Lebensjahr geht das Statistische Bundesamt von rund 130.000 Euro aus.Und selbst danach endet die Unterhaltspflicht meist noch nicht. DieDeutsche Vermögensberatung AG (DVAG) klärt über Kosten, Pflichtensowie Vorsorge- und Versicherungsmöglichkeiten auf.Wie viel kostet ein Kind?Kinder sind kostspielig: Laut Statistischem Bundesamt zahlt einPaar für ein Kind unter sechs Jahren im bundesdeutschen Durchschnittknapp 600 Euro monatlich, bis zwölf Jahre etwa 700 Euro und bis 18Jahre fast 800 Euro. Und das sind nur die Konsumausgaben - alsolaufende Kosten für Nahrung, Kleidung, Möbel, Freizeit oderKommunikation. Hinzu kommen weitere Ausgaben, beispielsweise für dieErstausstattung oder Betreuung.Wie lange sind Eltern unterhaltspflichtig?Was manch einer vielleicht gar nicht weiß: Die Unterhaltspflichtder Eltern endet nicht mit der Volljährigkeit der Kinder, sondern demAbschluss ihrer ersten Ausbildung. Das kann eine Lehre oder einStudium sein. Voraussetzung für den Unterhalt ist, dass der Nachwuchsden Abschluss in einer angemessenen und üblichen Zeit erlangt. "Lebenvolljährige Kinder nicht mehr bei ihren Eltern, stehen ihnen gemäßDüsseldorfer Tabelle in der Regel insgesamt 735 Euro monatlich zu.Diese Summe setzt sich aus Kindergeld, Ausbildungsvergütung oderstaatlicher Förderung wie Bafög sowie dem Unterhalt der Elternzusammen", erklären die DVAG-Finanzexperten. Beide Elternteile müssen- entsprechend ihres Einkommens - einen Anteil zahlen. EinmaligeKosten wie Umzug oder Wohnungseinrichtung fallen zusätzlich an,sobald das Kind auszieht. Empfehlenswert ist es deshalb, sich schonfrühzeitig mit späteren Kosten auseinanderzusetzen unddementsprechend finanziell vorzusorgen.Wie können Eltern finanziell vorsorgen?"Ideal für ein finanzielles Polster sind Anlageformen, die aufmittel- bis langfristiges Sparen ausgelegt sind", so dieVermögensberater. Viele wählen dafür einen Fondssparplan. Vorteilist: Er ist sehr flexibel. Jeden Monat wird ein fester Betrageingezahlt, der je nach Bedarf und aktueller Situation angepasstwerden kann. So wird auch aus kleinen Beträgen später eineordentliche Summe.Welche Versicherungen sind wichtig?Zusätzlich zum finanziellen Polster ist auch ein umfassenderVersicherungsschutz für sich selbst und die Kinder notwendig.Schließlich sollten Eltern in erster Linie für ihren Nachwuchs dasein und ihn nicht im Falle eines Schicksalsschlags finanziellbelasten. So sind etwa die Risikolebens-, Berufsunfähigkeits- undPflegeversicherung für Eltern sinnvoll.Aber auch die Kinder selbst sind vor ernsten Unfällen oderKrankheiten nicht gefeit. Im schlimmsten Fall können sie finanziellnie auf eigenen Beinen stehen. Hier hilft eineKinderinvaliditätsversicherung. Sie geht über die Unfallversicherunghinaus und bedeutet für die Eltern zumindest eine finanzielleEntlastung - zum Beispiel, wenn Kinder aufgrund einer Behinderungnicht mehr zur Schule gehen können, später arbeitsunfähig sind odersogar pflegebedürftig werden.Für Eltern, die finanzielle Vorsorge und Versicherungsschutz fürihren Nachwuchs miteinander verbinden wollen, gibt es übrigens auchKomplettpakete, die meist deutlich günstiger und übersichtlichersind. Um auf so lange Sicht die richtige Entscheidung zu treffen, isteine professionelle Beratung absolut sinnvoll. So findet jeder fürseine persönliche Situation die beste Lösung.