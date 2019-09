Familienministerium: Weiter Anstieg bei Kinderbetreuung

BERLIN (dpa-AFX) - Die Zahl der Kleinkinder und Kinder, die in der Kita oder Tagespflege betreut werden, ist nach Angaben des Bundesfamilienministeriums weiter gestiegen.



Zum Stichtag 1. März 2018 seien bundesweit fast 790 000 Kinder unter drei Jahren betreut worden, rund 27 000 mehr als im Jahr davor, teilte das Ministerium am Montag in Berlin mit. Bei den älteren Kindern ab drei Jahren bis zum Schuleintritt sei die Zahl um 52 000 auf knapp 2,4 Millionen gestiegen. "Das ist der höchste Anstieg seit Beginn des Berichtszeitraums im Jahr 2006 und entspricht einer Betreuungsquote von 93,3 Prozent", schrieb das Ministerium.

Durch höhere Geburtenzahlen und den gesellschaftlichen Wandel bestehe trotz des Ausbaus der Kita-Plätze aber immer noch eine Lücke zwischen der Betreuungsquote und dem eigentlichen Betreuungsbedarf der Eltern. So wünschten sich 47,7 Prozent der Eltern von Kindern unter drei Jahren einen Betreuungsplatz für ihr Kind, bei den Kindern ab drei Jahren bis zum Schuleintritt seien es 98,1 Prozent. Das Ministerium verwies vor diesem Hintergrund auf das sogenannte Gute-Kita-Gesetz und darauf, dass der Bund weiterhin "kräftig" in den Ausbau von Betreuungsplätzen investiere./jr/DP/mis