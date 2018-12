Berlin (ots) - Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD)erhofft sich von dem sogenannten "Gute-Kita-Gesetz", dass dieKinderbetreuung verbessert und Geringverdiener finanziell entlastetwerden.Darüber hinaus wolle sie die Vereinbarkeit von Familie und Berufbesser unterstützen, sagte Giffey am Dienstag im Inforadio vom rbb.Die SPD-Politikerin betonte, um dem Fachkräftemangel entgegen zuwirken, müsse es auch finanzielle Anreize geben:"Wir werden im nächsten Jahr eine Fachkräfteoffensive des Bundesstarten, um Erzieherinnen und Erzieher zu fördern, gerade auch diepraxisorientierte und vergütete Ausbildung zu fördern. Wer Fachkräftegewinnen will, der muss anständige Ausbildungs- undArbeitsbedingungen schaffen. Das geht nur, wenn wir das Schulgeldüberall abschaffen und eine Ausbildungsvergütung einführen."Giffey verwies darauf, dass der Bund bis 2022 fünf Milliarden Eurobereitstellen will, um die frühkindliche Bildung in allenBundesländern zu fördern:"Der finanzielle Rahmen ist zwar zunächst befristet, unser Zielaber ist es, noch weiter zu gehen. Es handelt sich nicht nur um einBundesförderprogramm, sondern wir bringen ein Gesetz auf den Weg. Undein Gesetz sichert, dass sich der Bund auch über das Jahr 2022 hinauseinbringt."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell