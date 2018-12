Familienkasse: Neues Beratungsangebot zum Kinderzuschlag auch per Video // BA-Presseinfo Nr. 36

Nürnberg (ots) - Die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit(BA) bietet bundesweit einen neuen und innovativen Beratungsservicezum Thema Kinderzuschlag an: die Videoberatung. Die Antragstellerkönnen sich schnell und einfach von zu Hause aus per Video beratenlassen und währenddessen den Antrag auf Kinderzuschlag ausfüllen.Damit müssen sie für eine Beratung nicht mehr persönlich in einerDienststelle vorsprechen.Karsten Bunk, Leiter der Familienkasse, erläutert die Hintergründedes neuen Angebotes: "Der Kinderzuschlag ist eine wichtigeSozialleistung für einkommensschwächere Familien. Gleichzeitig gibtes für diese Sozialleistung einen hohen Beratungsbedarf. Mit derVideoberatung haben wir einen modernen Weg eingeschlagen, um denMenschen individuell, einfach und schnell beim Antrag helfen zukönnen. Damit lösen wir unseren Anspruch, als Verwaltung nahe bei denFamilien zu sein, ein." Mittelfristig möchte die Familienkasse dieVideoberatung auch auf weitere Beratungsthemen ausweiten, "damit nochmehr Familien diese innovative Möglichkeit nutzen können", so Bunkweiter.Wie funktioniert die Videoberatung?Wer die Videoberatung zum Kinderzuschlag in Anspruch nehmen will,hat mehrere Möglichkeiten: Entweder können die Antragsteller in eineDienststelle kommen. Dort gibt es einen störungsfreien Raum, in demdie Videoberatung durchgeführt werden kann. Alternativ könnenInteressierte, die auf ihrem mobilen Endgerät oder ihrem PC/Laptop zuHause das Videotelefonieprogramm Skype installiert haben, dieVideoberatung von unterwegs und zu Hause in Anspruch nehmen. Hierfürkann über die Website der Familienkasse www.familienkasse.de einenTermin vereinbart werden. Per E-Mail kommt im Anschluss dieTerminbestätigung. Diese Mail enthält einen Link, mit dem dieVideoberatung zum vereinbarten Termin einfach per Mausklick gestartetwerden kann.Weitere Informationen, Antragsformulare, Nachweisvordrucke und dasSelbstinformationstool "KiZ-Lotse" zum Kinderzuschlag finden Sieunter www.familienkasse.de. Informationen gibt es auch telefonischvon Montag bis Freitag von 8.00 - 18.00 Uhr (gebührenfrei) unter 08004 5555 30.Weitere Informationen finden Sie im Mediendienst der Bundesagenturfür Arbeit.Folgen Sie der Bundesagentur für Arbeit auf Twitter.Pressekontakt:Bundesagentur für ArbeitPresseteamRegensburger Strasse 104D-90478 NürnbergE-Mail: zentrale.presse@arbeitsagentur.deTel.: 0911/179-2218Fax: 0911/179-1487Original-Content von: Bundesagentur für Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuell