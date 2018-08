Hamburg (ots) - Der führende Fachhändler für Großbauten in Hausund Garten bekennt sich zu Vereinbarkeit von Familie und Beruf undtritt dem Netzwerk "Erfolgsfaktor Familie" von BFM und dem Industrie-und Handelskammertag bei. Als ordentliches Mitglied muss dieGartenHaus GmbH den Nachweis erbringen, dass sie mit einerentsprechenden Unternehmensführung gesellschaftliche Verantwortungübernimmt.Das in Norddeutschland ansässige e-Commerce Unternehmenbeschäftigt über 3 Standorte 37 Mitarbeiter, davon zahleiche mitHome-Office Regelungen, die vor allem für Kollegen mit Kindern undlangem Anfahrtsweg den Arbeitsalltag erleichtern. Das Unternehmengewährt ihren Mitarbeitern zudem Elternzeiten und flexibleArbeitszeitmodelle außerhalb der Hauptsaison. Auch bei derArbeitsorganisation und Mitarbeiterentwicklung wird die familiäreSituation berücksichtigt.Andreas Rainer, Geschäftsführer der GartenHaus GmbH und selbstFamilienvater und Pendler, versteht die Anforderungen und Wünscheseiner Mitarbeiter gut. "Ich möchte meinem Anspruch als Vorgesetzterund Vater gleichermaßen gerecht werden und dies auch meinem Teamermöglichen. Dazu gehört vor allem Vertrauen, Flexibilität undTransparenz. Ich freue mich auf einen spannenden Austausch mit demNetzwerk "Erfolgsfaktor Familie", um die Vereinbarkeit von Familieund Beruf weiter voran zu treiben."GartenHaus GmbH's Engagement für Familienfreundlichkeit wurde 2018bereits mit dem Titel Hamburg's bester Arbeitgeber ausgezeichnet.Über das Unternehmensnetzwerk "Erfolgsfaktor Familie"Das Unternehmensnetzwerk "Erfolgsfaktor Familie" ist einegemeinsame Initiative des Bundesfamilienministeriums und desDeutschen Industrie- und Handelskammertages. Ziel ist es,Familienfreundlichkeit zu einem Markenzeichen der deutschenWirtschaft zu machen: und auf diese Weise eine Arbeitswelt zuschaffen, von der die demografische und ökonomische Entwicklungebenso profitiert wie das Zusammenleben der Generationen undGeschlechter. Neben 80 Industrie- und Handelskammern sind "LokaleBündnisse für Familie" und "berufundfamilie gGmbH", ein ausgewiesenerExperte auf dem Gebiet, wichtige Partner des Netzwerkes.Über GartenHaus GmbHDie in Hamburg ansässige A-Z GartenHaus GmbH wurde 2002 gegründetund ist mit über 50.000 Kunden und monatlich einer halben MillionNutzern Marktführer im Online Fachhandel für Haus & Garten inDeutschland, Österreich und der Schweiz.Der Spezialist bietet in drei Ländershops Preisvergleichs- undBestellmöglichkeit für über 30.000 Produkte von 40 Markenherstellernwie Karibu, Lasita Maja, Alpholz, FinnTherm und CARLSSON. DasProduktsortiment umfasst u.a. Gartenhäuser, Saunen, Terrassen,Carports, Kinderspielgeräte, Zäune, Gartenmöbel u.v.m. Alle Produktewerden bis zur Bordsteinkante geliefert und auf Wunsch des Kundenkomplett montiert. Das Unternehmen gewährt über dieGartenHaus-Club-Mitgliedschaft 5 Jahre Garantie.Bildmaterial Logo GartenHaus GmbH: https://bit.ly/2M8BFVzLogo Netzwerk "Erfolgsfaktor Familie": https://bit.ly/2KgxF3MPressekontakt:Daniela Moisel (Marketingleitung)Tel.: +49 40 537 9978 - 81Mobil: +49 172 5626 438E-Mail: d.moisel@gartenhaus-gmbh.deWebsite: www.gartenhaus-gmbh.de/presseOriginal-Content von: GartenHaus GmbH, übermittelt durch news aktuell