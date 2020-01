Familienfeiern am Strand: Sonne, Sand und Meer / Beach Lounges und Strandbars an der Ostsee Schleswig-Holstein für private Feiern mieten - Hochzeit, Geburtstag, Firmenfeiern exklusiv am Ostseestrand (FOTO)

Scharbeutz (ots) - Mit den Füßen im Sand, den Sonnenuntergang über dem Meer imBlick und einem besonderen Anlass, den es zu feiern gilt - wer von so einemAbend mit Familie, Freunden oder Kollegen träumt, kann sich diesen Wunsch an derOstsee Schleswig-Holstein erfüllen. Die Beach Lounges und Strandbars entlang derKüste lassen sich exklusiv für private Feiern mieten, egal ob Geburtstag,Firmenfeier oder Hochzeit, Sektempfang oder große Party und schon jetztreservieren. Die Buchungsmöglichkeiten reichen von verschiedenen Abschnitteninnerhalb der Lokalitäten bis hin zur kompletten Bar, je nach Anlass undPartygröße. Einen Überblick über die Beach Lounges zwischen Glücksburg undTravemünde erhalten Interessierte inklusive Kontaktdaten unterwww.ostseelounge.de.Jede Beach Lounge hat dabei seine eigenen Vorzüge: In Scharbeutz, dem größtenBeachclub an der Ostsee, geht es unter anderem sehr flexibel zu, denn dieKapazitäten für Feiern liegen zwischen 20 und 450 Personen. Je nach Anzahl kanneine einzelne Ecke oder die gesamte Bar gemietet werden. In Niendorf ist derSonnenuntergang ein stimmungsvolles Erlebnis und bei Buchung auch ein Zelt,Catering, Musik und Getränke inklusive. Freien Blick auf die sinkende Sonneerleben Feierfreunde auch in Heiligenhafen. Hier liegt die Lounge dazu nochdirekt an der Seebrücke. Lässige Surfer-Atmosphäre verbreitet beispielsweiseauch die Strandbar Strukkamp am Strand des Campingplatzes Strukkamphuk mit Blickauf Kiter, Surfer und anderen "coole" Wassersportler. Daybeds, Korbstühle undHolzplanken bietet dagegen die Buddelbar in Timmendorfer Strand. Wer will, kannhier nicht nur Getränke und kleine Speisen buchen, sondern erhält auchUnterstützung bei der Vermittlung von DJ, Fotograf und co. Den Blick von hochoben aufs Meer genießen Feierwütige in Damp. Hier lässt sich der obere Bereichauf der Strandbar mieten und bietet eine weite Aussicht über die Ostsee.Wer keine eigene Feier plant, muss trotzdem nicht auf eine Strandpartyverzichten. Die Beach Lounges bieten, je nach Wetterlage, von Frühling bisHerbst auch selbst unterschiedliche Veranstaltungen an. Hier reicht das Angebotvon Salsa und Live-Musik in verschiedenen Variationen über Grillabende undStrandkino bis hin zu Themen-Events wie White-Party oder Beach-Pride Festival.Weitere Informationen zu einem Urlaub an der Ostseeküste Schleswig-Holsteinserhalten Interessierte online unter www.ostsee-schleswig-holstein.de.Pressekontakt:Ostsee-Holstein-Tourismus e.V.Julia PrangeAm Bürgerhaus 2, 23683 ScharbeutzTel.: 04503 / 88 85-13E-Mail: presse@ostsee-sh.deInternet: www.ostsee-schleswig-holstein.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59512/4506410OTS: Ostsee-Holstein-Tourismus e.V.Original-Content von: Ostsee-Holstein-Tourismus e.V., übermittelt durch news aktuell