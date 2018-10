Familienentlastungsgesetz: ASB fordert Priorität für Armutsbekämpfung

Berlin (ots) - Das Familienentlastungsgesetz, mit dem dasKindergeld im kommenden Jahr um 10 Euro erhöht sowie die steuerlichenKinderfreibeträge und der Grundfreibetrag in zwei Schritten angehobenwerden soll, wird heute in erster Lesung in den Deutschen Bundestageingebracht."Wir begrüßen die Erhöhung des Kindergeldes, schließlich kommt sievielen Familien und ihren Kindern zugute", betontASB-Bundesgeschäftsführer Ulrich Bauch. "Allerdings wird die Lückezwischen der maximalen steuerlichen Entlastung durch dieKinderfreibeträge und dem Kindergeld nicht verringert. Der sozialungerechte Status Quo wird damit fortgeschrieben."Kindergelderhöhungen erreichen zudem gerade Kinder aus ärmerenFamilien nicht, da das Kindergeld im SGB II und SGB XII-Bezugvollständig angerechnet wird. Bei Alleinerziehenden und ihrenKindern, die am stärksten von Armut betroffen sind, kommt eineErhöhung auch überwiegend nicht an, da das Kindergeld beimUnterhaltsvorschuss zur Gänze und beim Unterhalt zur Hälfteverrechnet wird.Der ASB fordert deshalb, die Priorität auf die Bekämpfung vonKinder- und Familienarmut zu legen: "Das im Koalitionsvertragangekündigte Maßnahmenpaket gegen Kinderarmut muss zeitnah auf denWeg gebracht werden. Gezielte Maßnahmen gegen Kinderarmut wie dieReform des Kinderzuschlags und Verbesserungen beim Bildungs- undTeilhabepaket dürfen nicht im Ungewissen verbleiben", so Bauch.Um den Dualismus aus Kindergeld und Kinderfreibeträgen aufzulösenund das kindliche Existenzminimum unabhängig von Familienform undErwerbssituation zu sichern, fordert der ASB gemeinsam mit demBündnis KINDERGRUNDSICHERUNG eine grundlegende Reform der Kinder- undFamilienförderung (www.kinderarmut-hat-folgen.de). Zahlreichefamilien- und sozialpolitische Leistungen wie Kindergeld,Kinderzuschlag oder Sozialgeld sollen zu einer einzigenunbürokratischen Leistung, einer einkommensabhängigenKindergrundsicherung, zusammengefasst werden."Pressekontakt:Hilke VollmerLeiterin der Stabsstelle Presse- undÖffentlichkeitsarbeitArbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V.Tel: 030/ 2325786-122Mobil: 0172/ 2620597Email: h.vollmer@asb.deOriginal-Content von: ASB-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell