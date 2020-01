Baden-Baden (ots) - Julia Koschitz und Felix Klare in einem aufwühlendenFernsehfilm über eine Familie im Sorgerechtsstreit / Im Anschluss Talk zum Filmin der ARD MediathekEigentlich haben Julia und Tom nach der Scheidung gemeinsames Sorgerecht für dieTochter Anni vereinbart. Von ihren verletzten Gefühlen getrieben, beginnt Juliajedoch, das Mädchen, dem Vater zu entfremden, der systematisch aus dem Leben derTochter gedrängt wird. Julia Koschitz, Felix Klare und Lisa Marie Trense spielendie Hauptrollen in dem Film "Weil du mir gehörst", den Das Erste am Mittwoch,12. Februar, 20:15 Uhr ausstrahlt. Im Anschluss vertieft ein Talk das ThemaEltern-Kind-Entfremdung in der ARD Mediathek.Das Drehbuch zu dem Familiendrama schrieb Katrin Bühlig, in Szene setzte esAlexander Dierbach. Ihr Film entfaltet die Mechanismen der Manipulation und diedaraus resultierende Ohnmacht, aber auch die psychische Notlage in die alleBeteiligten samt ihren Angehörigen geraten. "Weil du mir gehörst" ist eineProduktion der ffp New Media im Auftrag des SWR, Produzenten sind Simone Höllerund Michael Smeaton, die Redaktion liegt bei Claudia Gerlach-Benz.Talk zum FernsehfilmIm Anschluss an die Ausstrahlung des Fernsehfilms wird in der ARD Mediathek undauf DasErste.de ein Talk mit ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam zu sehen sein. Ergeht mit seinen Gesprächspartnern den Folgen von Eltern-Kind-Entfremdung nach,klärt auf und liefert Fakten. Diskutiert werden auch die Vor-schläge zurNeuausrichtung der Betreuungsmodelle im Sorge- und Umgangs-recht, die zurzeit imBundesjustizministerium entwickelt werden. Zu Wort kom-men unter anderemBetroffene, ein Psychologe, ein ehemaliger Familienrichter sowie die Macher desFilms.Kampf ums KindEin gutes Jahr nach ihrer Scheidung stehen Julia und Tom erneut vor Gericht. DasSorgerecht für die gemeinsame Tochter soll auf Julias Antrag hin neu entschiedenwerden. Bei der Befragung gerät die achtjährige Anni in Panik - sie möchtelieber tot sein als mit ihrem Vater zu tun zu haben. Was hat zu dieservehementen Ablehnung geführt? Ein Jahr zuvor sieht es noch anders aus. Bei derScheidung ist vereinbart worden, dass Julia und Tom sich das Sorgerecht teilen.Jedes zweite Wochenende verbringt Anni bei ihrem Vater, den sie innig liebt. Tomhat, anders als Julia, eine neue Partnerin. Mit Jenny und ihrer kleinen TochterMia versteht Anni sich gut, es wächst so etwas wie eine neue Familie zusammen.Nur Julia kommt mit der neuen Situation nicht zurecht. In ihrem Schmerz beginntsie, Anni zu manipulieren und gegen den Vater einzunehmen. Toms Treffen mitseiner Tochter werden immer wieder verhindert, angeblich vergisst er Anni wegender neuen Familie. Tom versteht lange nicht, was vorgeht. Als Julia sich einenAnwalt nimmt und mit allen Mitteln um die Aufhebung des gemeinsamen Sorgerechtskämpft, wird klar, dass sie Tom aus Annis Leben werfen will. Damit setzt sieeinen Prozess in Gang, der immer mehr eskaliert und das Mädchen zunehmendverstört."Weil du mir gehörst" ab 3.2.2020 in der ARD Mediathek und am 12.2.2020, 20:15Uhr im Ersten"Weil du mir gehörst - Der Talk zum Film" am 12.2.2020, 21:45 Uhr in der ARDMediathek und unter daserste.deFotos unter ard-foto.deAkkreditierte Journalisten können den Film vorab zu Rezensionszwecken sehen imVorführraum Das Erste unter http://presse.daserste.de und im SWR Presseportalunter https://presseportal.swr.deWeitere Informationen:http://swr.li/daserste-weil-du-mir-gehoerstPressekontakt:Annette Gilcher, SWR, Tel. 07221 929 24016, annette.gilcher@SWR.deMedienbüro Wolf, Sylvia Wolf, Tel. 089 300 90 38,mail@medienbuero-wolf.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/75892/4507127OTS: SWR - Das ErsteOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell