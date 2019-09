Familienbetriebe Land und Forst: Im Maßnahmenplan zur Rettung des Waldes fehlt CO2-Kompensation (FOTO)

Berlin (ots) -"Wir begrüßen es nachdrücklich, dass die Bundesregierung dieBrisanz der Situation in unseren Wäldern erkannt hat. ImMaßnahmenplan für den Wald wird deutlich, dass die Stabilisierung derWälder nicht allein von den Forstbetrieben bewältigt werden kann,sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist", so Max vonElverfeldt, der Vorsitzende der Familienbetriebe Land und Forst, imRahmen des Nationalen Waldgipfels in Berlin."Wir begrüßen, dass Bundeslandwirtschaftsministerin Julia KlöcknerMittel in Höhe von 800 Mio. EUR über vier Jahre zugesagt hat. DieseMittel müssen jetzt schnell und unbürokratisch im Wald ankommen",betont Elverfeldt. "Einige weitere unserer im Vorfeld eingebrachtenForderungen hat das Bundeslandwirtschaftsministerium in seinenMaßnahmenplan mit aufgenommen, darunter u.a. ein bundesweitesMonitoring der aktuellen Waldschäden und die verstärkte Verwendungvon Holz als Baumaterial.""Der heute präsentierte Maßnahmenplan zur Rettung des Waldes istein erster wichtiger Schritt, den es jetzt auszubauen gilt", betontElverfeldt und erklärt welcher Aspekt unbedingt noch mit aufgenommenwerden muss: "Mit seiner Funktion als CO2-Senke trägt der Waldmaßgeblich zur Reduzierung unseres CO2-Ausstoßes bei. Diese undandere wichtige Ökosystemleistungen, wie die Luftfilterung und dieWasserspeicherung, wurden im Rahmen des Waldgipfels zwar explizitbetont, aber noch fehlt eine adäquate Honorierung dieser Leistungen.""Die CO2-Bepreisung sollte künftig so ausgestaltet werden, dassdie Sektoren, die CO2 speichern, für ihre Leistung bezahlt werden.Damit können auch die Ökosystemleistungen des Waldes angemessenhonoriert und der Umbau klimaresistenter Wälder vorangetriebenwerden", erklärt Elverfeldt.Die Familienbetriebe Land und Forst vertreten die Interessen vonBetrieben, hinter denen rund 50.000 Eigentümer, Familienmitgliederund Mitarbeiter stehen. Sie setzen sich für den Schutz des privatenEigentums und die Stärkung der Wirtschaftskraft im ländlichen Raumein. Im ständigen Dialog mit Politik, Wirtschaft, Wissenschaft,Praxis und Öffentlichkeit engagieren sie sich für unternehmerischeFreiheit und für verantwortungsvolle, generationengerechte Politik.Pressekontakt:Juliane AhrensLeiterin KommunikationFamilienbetriebe Land und Forst e.V.Claire-Waldoff-Str. 710117 BerlinTel.: 030 -246 30 46 11ahrens@fablf.dewww.fablf.deOriginal-Content von: Familienbetriebe Land und Forst, übermittelt durch news aktuell