Familienbetriebe Land und Forst: Ländlicher Raum braucht Öffnungsklauseln in allen Gesetzen und Vorschriften

Berlin (ots) - Nicht überall auf dem Land gibt es Abwanderung indie Städte. In einigen Regionen stemmen sich landwirtschaftlicheFamilienbetriebe erfolgreich gegen diesen Trend. In der am Mittwochvorgestellten Studie "Innovation aus Tradition" hat dasBerlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung untersucht, was land-und forstwirtschaftliche Familienbetriebe für die Stabilität undEntwicklung des ländlichen Raums leisten können. "Die Studie zeigt,es kommt ganz besonders auf das persönliche Engagement jedesEinzelnen für lebendige Dorfstrukturen an", sagt der Vorsitzende derFamilienbetriebe Land und Forst, Michael Prinz zu Salm-Salm."Gemeinsinn statt Eigensinn ist der Schlüssel zum Erfolg.""Wenn sich in einem Dorf gleich mehrere engagieren, lässt sichzwar der Trend hin zu den Großstädten nicht immer umdrehen, aber erlässt sich deutlich verlangsamen", so zu Salm. Besonders engagiertsind dabei die Inhaber der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe,denn sie sind ortsgebunden und haben deshalb ein besonderesInteresse, dass sich ihr Umfeld positiv entwickelt. Die Palette derEngagements reicht von Schulgründungen über kreativeTourismusprojekte bis zum Rufbus für Ältere. Außerdem unterstützensie die Feuerwehr, engagieren sich im Naturschutz, in derKommunalpolitik und in der Denkmalpflege.Sie schaffen neue Arbeitsplätze auf dem Land durch innovativeGeschäftsideen. "Damit übernehmen Familienbetriebe wichtigegesellschaftliche und soziale Aufgaben und können einStabilitätsanker im ländlichen Raum sein", so Dr. Reiner Klingholz,Direktor des Berlin-Instituts. Er betont: "Je mehr Vereinsleben esgibt, desto stabiler sind gerade die kleineren Dörfer." Wichtig seiauch, dass es lokale Wertschöpfungsketten gibt, damit Arbeitsplätzein den Dörfern erhalten bleiben oder sogar neu entstehen. Dafür seienUnternehmer am Ort entscheidend. Klingholz: "Die land- undforstwirtschaftlichen Familienbetriebe spielen dabei eine wichtigeRolle, denn sie sind tief in ihren Dörfern verwurzelt und engagierensich in der lokalen Zivilgesellschaft.""Auf dem Land wird die wirtschaftliche Entwicklung jedoch durchstarre bürokratische Hürden geradezu verhindert", kritisiert zu Salm."Damit die Gemeinden flexibler handeln können, sollten alle Gesetzeund Verwaltungsvorschriften eine spezielle Öffnungsklausel fürländliche Gebiete bekommen." Er plädierte für mehrEntscheidungsfreiraum und für deutlich mehr Entscheidungskompetenzfür kleinere Gemeinden. Dadurch werden auch dasVerantwortungsbewusstsein und der Zusammenhalt in den Dörferngestärkt, die Basis für ein verantwortungsvolles undzukunftszugewandtes Miteinander der Bevölkerung.Zu Salm: "Das wichtigste für alle Politiker muss es sein, dasssich insbesondere junge Familien auf dem Lande wohlfühlen oder sichsogar dort neu ansiedeln. Die Familie ist die Keimzelle von allem,ohne die das Leben auch auf dem Land keine Zukunft hätte."