Familienbetriebe Land und Forst: Klimakabinett muss den Klimaschützer Wald stärken

"Wenn das Klimakabinett Emissionen wirksam senkenwill, darf sie den Wald nicht außer Acht lassen. Mit seiner Funktionals CO2-Senke trägt er maßgeblich zur Reduzierung unseresCO2-Ausstoßes bei. Deshalb muss die Bundesregierung den KlimaschützerNr. 1 jetzt aktiv stärken und die CO2-Speicherleistung des Waldeszukünftig honorieren", fordert der Vorsitzende der FamilienbetriebeLand und Forst Max von Elverfeldt."Die CDU hat in ihrem aktuellen Beschluss zum Klimaschutz dierichtigen Signale gesetzt: handelbare Zertifikate für die CO2-Bindungin Bäumen, ein Nationales Waldprogramm für Schadensbekämpfung,Walderhalt und Aufforstung sowie die Intensivierung der Holznutzungin Industrie, Bauwesen und Handwerk. Das Klimakabinett sollte dieseVorschläge nun auch aufgreifen", so Elverfeldt."Wenn über eine CO2-Abgabe für Verursacher oder eine Ausweitungdes Emissionshandels nachgedacht wird, ist es nur folgerichtig, dassdie Sektoren, die CO2 speichern, für ihre Leistung honoriert werden",betont Elverfeldt. Die Anpassung der Waldbestände an den Klimawandelsei eine langfristige Aufgabe, die sich über Jahrzehnte hinziehenwerde. Den Waldbesitzern müsse dabei geholfen werden, ihre Wälderauch künftig so zu bewirtschaften, dass die Wälder ihre zentralenÖkosystemleistungen weiterhin erbringen können.Die Familienbetriebe Land und Forst vertreten die Interessen vonBetrieben, hinter denen rund 50.000 Eigentümer, Familienmitgliederund Mitarbeiter stehen. Sie setzen sich für den Schutz des privatenEigentums und die Stärkung der Wirtschaftskraft im ländlichen Raumein. Im ständigen Dialog mit Politik, Wirtschaft, Wissenschaft,Praxis und Öffentlichkeit engagieren sie sich für unternehmerischeFreiheit und für verantwortungsvolle, generationengerechte Politik.