Berlin (ots) - "Vor 60 Jahren war Europa noch abhängig vonLebensmittel-Importen. Das ist heute anders und ein großartigerErfolg der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union". Daraufverwies Michael Prinz zu Salm-Salm, Vorsitzender der FamilienbetriebeLand und Forst, anlässlich des Jubiläums der Römischen Verträge."Die europäische Agrarpolitik gehörte von Anfang an zu denwichtigsten Aufgaben Europas und ist eine echte Leistung: Beruhigendlange schon produzieren die europäischen Landwirte so viel, dass sienicht nur die eigenen Bürger versorgen können, sondern auch dazubeitragen, den weltweiten Hunger zu lindern", lobte zu Salm."Innerhalb Europas verhindert die Gemeinsame Agrarpolitik, dass es zuWettbewerbsverzerrungen zwischen den verschiedenen Mitgliedstaatenkommt. Sie ermöglicht faire Wettbewerbsbedingungen für die Landwirteund die gesamte Ernährungswirtschaft." zu Salm weiter: "DasErfolgsgeheimnis der EU sollte sein, dass sie die Diversität derMitgliedstaaten ermöglicht und dennoch durch kluge - allerdingsmanchmal übertriebene - Regulierungen einen einheitlichen Marktschafft. Dieses Grundprinzip muss beibehalten werden. Aber einigeÜberregulierungen müssen dringend zurückgenommen werden. DasGleichgewicht zwischen Vergemeinschaftung einerseits undSubsidiarität andererseits muss neu ausbalanciert werden", forderteer."Die Erfolgsgeschichte der EU mit Frieden, Wohlstand undStabilität wäre nicht denkbar gewesen, wenn sich vor 60 Jahren stattnur sechs Gründungsstaaten sofort 27 hätten einigen müssen. Somit istder Vorschlag von Bundeskanzlerin Angela Merkel folgerichtig, dasssich kleinere Gruppen von EU-Mitgliedern bei unterschiedlichen Themenzusammentun und diese vorantreiben. Mit Kanzlerin Merkels Europa derunterschiedlichen Geschwindigkeiten kann der schwerfällig gewordeneTanker "Europa" wieder Fahrt aufnehmen. Nach 60 Jahren braucht dieeuropäische Idee einen kräftigen Schub, damit das Erfolgsprojektnicht von Nationalisten und Protektionisten zerstört wird. Wichtigist, dass es uns gelingt, die Begeisterung für Europa in die nächsteGeneration weiterzutragen. Wir Familienbetriebe schaffen das mitregelmäßigen Treffen zwischen Nachwuchskräften aus allenMitgliedstaaten."