Familien zieht es ins städtische Umland (FOTO)

Stuttgart (ots) -Zwischen 2010 und 2015 ist die Bevölkerungszahl in den Gegendenrund um Deutschlands größte Städte zum Teil um vier bis fünf Prozentgewachsen - das belegt der Immobilienmarktbericht 2017 derGutachterausschüsse.Drei Viertel der Deutschen (76 Prozent) halten laut KantarTrendindikator 2018 die eigene Immobilie für eine sichereAltersvorsorge, für rund zwei Drittel (64 Prozent) ist sie sogar diebeste. Ein möglicher Grund für das positive Bild: Niedrige Zinsenerleichtern derzeit den Sprung ins Eigenheim. Dennoch sind die teilserheblich gestiegenen Immobilienpreise oft eine Hürde. "Gerade fürFamilien, die etwas mehr Platz suchen, ist es schwierig, einpassendes Objekt zu finden und es sich dann auch leisten zu können.Das gilt vor allem für die Ballungsgebiete, wo bezahlbarer Wohnraumbesonders knapp ist", erklärt Joachim Klein von der LBS.Eine Alternative bietet das unmittelbare Umland von Städten. Dortkönnen Familien sich den Traum vom Haus erfüllen, ohne auf dieAnnehmlichkeiten des Stadtlebens verzichten zu müssen. Immer mehrMenschen wissen das zu schätzen: So sind etwa die Gegenden rund umBerlin und München zwischen 2010 und 2015 um mehr als 5,5 Prozentgewachsen. Neben der Infrastruktur mit guter Verkehrsanbindung,Schulen und Einkaufsmöglichkeiten gibt es dafür vor allem zweiGründe: Das Angebot - vor allem an Einfamilienhäusern - ist größerund die Preise sind niedriger. Für ein Grundstück in den Speckgürtelnzahlen Käufer im Schnitt etwa halb so viel wie in der Großstadt. Nochgünstiger wird es, wenn man sich weiter von den Ballungsräumenentfernt.Bei der Finanzierung helfen staatliche Förderungen wiebeispielsweise Wohn-Riester. Die Förderung ist nicht anEinkommensgrenzen gebunden und läuft zeitlich praktisch unbefristet.Als einziges Riester-Produkt wird der Bausparvertrag sowohl in derSpar- als auch in der Darlehensphase gefördert. Wohn-Riester hilfthier also doppelt: Die Förderung unterstützt das Ansparen und senktspäter die Finanzierungslast, denn mit jedem zusätzlichen Euro, derin die Tilgung fließt, spart der Eigentümer Darlehenszinsen und istschneller schuldenfrei.Pressekontakt:LBS LandesbausparkassenKathrin HartwigTelefon: +49 (0)711-183-2377Fax: +49 (0)711-183-2085E-Mail: Kathrin.Hartwig@LBS-SW.deEdelman.ergoJulia VogtEditor / Senior Account ExecutiveTelefon: +49 (0)221 912887-28Fax: +49 (0)221 912887-77E-Mail: Julia.Vogt@edelmanergo.comOriginal-Content von: LBS Infodienst Bauen und Finanzieren, übermittelt durch news aktuell